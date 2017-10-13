Красносельский не согласен с особым статусом для Приднестровья и критикует Додона

Тираспольский лидер Вадим Красносельский не приветствует позицию президента Игоря Додона относительно особого статуса для Приднестровья. Он отмечает, что готов обсуждать конкретные вопросы, которые волнуют население правого и левого берега Днестра. При этом он подчеркивает, что не собирается затрагивать вопрос статусности региона.



«Вначале он (Игорь Додон) говорил о федерации и со мной на встрече, и на встрече с Президентом Российской Федерации. Потом Игорь Додон заявил об автономии. А на недавней встрече с Владимиром Путиным он говорил о неком особом статусе для Приднестровья. То есть за 8 месяцев текущего года высшее должностное лицо государства поменяло свое мнение три раза. Как в таких условиях нам вести переговоры? Какой особый статус?», - возмутился Красносельский в ходе совещательного собрания первых депутатов так называемой ПМР.

Тираспольский лидер подчеркнул, что Приднестровье придерживается иного курса: ведет прямой политический диалог для решения конкретных вопросов: «Мы - сторонники запуска переговорного формата «5+2» и выступаем за решение экономических, гуманитарных, культурных вопросов, от которых зависит жизнь простых людей, но строго основываясь на нашей государственности».

Напомним, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в канун саммита глав государств СНГ Игорь Додон повторил позицию Молдовы по приднестровскому вопросу:

«Мы последовательно выступаем за политическое урегулирование приднестровского конфликта в рамках переговорного формата «5+2» на основе соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова, с предоставлением особого статуса Приднестровью. Мы настроены на дальнейшее продвижение прямого диалога между Кишиневом и Тирасполем на уровне лидеров, политических представителей и рабочих групп по укреплению доверия для решения насущных проблем, с которыми сталкивается население на обоих берегах Днестра, а также на уровне представителей гражданского общества».