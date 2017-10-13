Трогательное послание Дорина Киртоакэ кишиневцам ко Дню Города после приговора суда

Отстраненный от должности мэр Дорин Киртоакэ выступил с обращением к кишиневцам в канун Дня Города. На своей странице в Фейсбуке он отметил, что не сможет присутствовать при сдаче отремонтированных в центре столицы бульваров Штефана чел Маре и Негруцци, а также улицы Василе Александрии и попросил кишиневцев сделать это за него.

Трогательное послание было написано Дорином Киртоакэ после того, как буюканский суд продлил ему домашний арест на 30 суток. Отстраненный от должности градоначальник признался, что загрустил по дороге из суда домой, проезжая по Кишиневу и наблюдая его преображение через окно автомобиля.

«По пути домой я проезжал по бульвару Штефана чел Маре, на котором совсем недавно завершился ремонт. Есть, конечно, некоторые недочеты в работе, которые нужно исправить, но в целом, как этот бульвар, так и бульвар Негруцци и улица Василе Александри готовы к сдаче в эксплуатацию. В связи с тем, что у меня нет возможности принять работы, сделайте это вы, дорогие кишиневцы, на Храм Города», - отметил Дорин Киртоакэ.

Отстраненный мэр поспешил дать совет простому населению о том, каким образом можно принять и оценить завершенный спустя долгое время ремонт центра столицы.

«14 октября, по традиции, бульвар Штефана чел Маре станет пешеходным. Пройдитесь по асфальтовому покрытию. Это будет самой простой и приятной приемкой работ», - заключил Киртоакэ и пожелал всем хорошо отпраздновать Храм столицы.

Напомним, что вчера, 11 октября, буюканский суд продлил домашний арест Дорина Киртоакэ ещё на 30 суток. В то же время бла отклонена просьба адвокатов отстраненного мэра об освобождении его под судебный контроль до проведения референдума, запланированного на 19 ноября.

Таким образом, Дорин Киртоакэ не сможет участвовать в кишиневских гуляниях в День Города и отметит праздник в домашних стенах.

Напомним, что Дорин Киртоакэ был задержан 25 мая 2017 года. Его обвиняют в том, что он дал вице-примару Нистору Грозаву указания относительно внедрения проекта платных парковок и подписания контракта с австрийской компанией без одобрения муниципального совета.

Киртоакэ должен был получить 13 процентов от средств, предоставленных для проекта. 26 процентов должны быть достаться бизнесмену Александру Пинчевскому, а еще 13 процентов – начальнику Управления транспорта Игорю Гамрецкому, уже арестованному по этому делу.

28 июля буюканский суд одобрил запрос прокуроров по борьбе с коррупцией, которые потребовали отстранения Дорина Киртоакэ от должности до вынесения окончательного приговора.

Позже, 6 сентября, Дорина Киртоакэ вызвали в прокуратуру по борьбе с коррупцией в качестве подозреваемого по новому уголовному делу, связанному с превышением полномочий.