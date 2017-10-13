“Шпиономания” на Днестре

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак обнаружил агентов российской пропаганды в днестровском вопросе.

В конце прошлой недели он приезжал в Кишинёв в составе правительственной делегации, возглавляемой премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Впечатлениями от поездки глава минэкологии соседнего государства поделился на своей странице в соцсети: «У Украины и Молдовы не только общая история. У нас также есть общие вызовы, в частности, геополитические и в вопросах охраны окружающей среды. Важный социально-экономический и экологический вопрос №1 – сохранение Днестра, из которого берут воду многие населённые пункты обеих стран и который является домом для многих видов флоры и фауны. Не секрет, что за последние десятилетия накопилось немало вопросов по Днестру, требующих безотлагательного решения и активизации действий с обеих сторон. Но теперь и агенты российской пропаганды пытаются пастись на этом поле».

Выпад украинского министра прокомментировал директор международной ассоциации хранителей Днестра “Eco-Tiras” Илья Тромбицкий: “Думается мне, что он имел в виду именно тех, кто выступает против строительства в верхнем Днестре шести полноценных ГЭС. Теперь понятно, кто будет виноват, если это решение будет реализовано и река объективно умрёт. Не кабмин Украины, а русские агенты! Правда, неясно, а кто тогда многочисленные “западенцы”, тоже выступающие против преступного строительства? В том числе областные рады Тернополя и Ивано-Франковска. Неужели тоже рука Москвы?”.

Неверной дорогой идёте, товарищи!

Позиция “Кто не с нами, тот - шпион” активно используется госструктурами соседнего государства. В конце августа украинская журналистка Любовь Величко, пробравшаяся на расширенное заседание гидроэнергетиков в офисе “Укргидроэнерго” в г. Вышгороде, поделилась в социальных сетях своими наблюдениями. На этом мероприятии обсуждалась Программа развития украинской гидроэнергетики до 2026 г., включая завершение строительства Днестровской ГАЭС и возведение шести новых ГЭС в верхнем течении Днестра.

«Было примерно 30 выступлений разных энергетиков, начиная от самых мягких, что нужно садиться и договариваться с экологами, до самых жёстких – о том, что мы все есть иностранные шпионы (Молдовы, России, ЕС и т.д.), вредители и диверсанты, занимаем антигосударственную и антиукраинскую позицию, получаем на всё это деньги от иностранных организаций и фондов. Основной вопрос - на кого работаете? Второй - кто вам платит?», - пишет Величко.

Единственно верной позицией, с точки зрения профильных украинских структур, (для её популяризации летом этого года госкомпания “Укргидроэнерго” провела целый ряд встреч с журналистами) является следующая:

- Сейчас все говорят об интеграции украинской энергосистемы с ЕС, но нас с таким небалансом (недостатком регулирующих мощностей) никто не примет (Игорь Сирота, гендиректор “Укргидроэнерго”).

- Повысить надёжность и маневренность украинской энергосистемы до европейских стандартов можно только за счёт развития гидроаккумулирующих электростанций. При этом гидроэнергетика как один из видов возобновляемой низкоуглеродной энергетики соответствует природоохранным директивам ЕС и поддерживается Парижским соглашением по климату, которое Украина подписала в апреле прошлого года (публикация на портале “Деловая столица”).

- Строительство шести ГЭС на Днестре благотворно повлияет, в том числе и на экологию региона. Эти станции снизят уровень наводнений в верховьях реки, помогут бороться с засухой, периоды которой становятся всё длиннее из-за вырубки лесов в Карпатах. Шесть небольших искусственных водоёмов для ГЭС средней мощности естественно впишутся в существующий ландшафт карпатской территории, увеличат береговую линию для размещения ячеек отдыха, а также существенно улучшат местную транспортную инфраструктуру (Игорь Сирота, гендиректор “Укргидроэнерго”).

- В использовании ГАЭС есть и экологический плюс – эксплуатация только трёх гидроагрегатов Днестровской ГАЭС сокращает выбросы диоксида углерода на 180 тыс. тонн в месяц, SO2 – на 2,3 тыс. тонн, а пыли – на 700 тонн. При этом ГАЭС ещё и выгоднее строить. Если построенные ГАЭС будут эксплуатироваться в среднем ещё 100 лет, то срок службы реконструированных блоков ТЭС ограничен 15-20 годами (публикация на портале “Деловая столица”).

Все остальные аргументы, в частности – представителей экологических организаций о том, что каскад из шести ГЭС в верхнем течении Днестра и достройка Днестровской ГАЭС приведут к затоплению целого ряда сёл, пострадают уникальные заповедные леса в трёх национальных природных парках, это осушит реку, которая является основным водным ресурсом для 3 млн граждан Молдовы и более 1 млн жителей Одесской области и т.д., считаются “идеологически” не верными.

Как заявил в конце сентября президент Ассоциации операторов распределительных электросетей Украины, член Общественного совета при министерстве энергетики и угольной промышленности Украины Виталий Григоровский, “мы живём в эпоху товарно-денежных отношений, поэтому нематериальные мотивы как-то очень слабо воспринимаются”.

Дата обозначена, нужно дожимать

В ходе нынешней встречи в Кишинёве премьер-министры Молдовы и Украины Павел Филип и Владимир Гройсман среди прочих тем обсудили и вопрос подписания соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу. Переговоры по этому документу с переменным успехом идут почти десять лет, но сейчас Киев буквально торопит молдавских коллег.

Как заявил Владимир Гройсман, Украина и Молдова должны ускорить процедуру подписания соглашения. “Увеличение мощностей Днестровской ГАЭС – это ключевой элемент энергобезопасности обеих стран. Именно поэтому Украина и Молдова должны, как можно, скорее решить все вопросы, согласовать и подписать этот важный документ – соглашение об обеспечении функционирования Днестровского комплексного гидроузла”, - сказал украинский премьер.

Владимир Гройсман несколько лукавит. В увеличении мощностей Днестровской ГАЭС заинтересован, в основном, Киев. Как отмечает украинский портал “Бизнес. Цензор. НЕТ”, с 2014 г. экспорт электроэнергии из Украины упал в два раза. Главная причина – отсутствие энергетической стабильности внутри страны. Молдова же львиную долю своих потребностей в электрической энергии (70%), как и прежде, покрывает за счёт расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС, закупая её по цене на 10% ниже украинской. Из Украины в Молдову сейчас идёт только 30% необходимого электричества.

Завершение строительства Днестровской ГАЭС должно решить целый ряд местных энергетических проблем на Украине и расширить возможности страны по экспорту электроэнергии.

В мае этого года началось строительство второй очереди Днестровской гидроаккумулирующей электростанции в составе 4-го гидроагрегата из проектных 7-ми. Завершение строительства планируется в 2020 г. Финансирование осуществляется за счёт тарифа на производство электрической энергии “Укргидроэнерго” и собственных средств предприятия. Общая стоимость второй очереди на данный момент оценивается в 4,5 млрд. гривен. Однако, как показал опыт строительства первой очереди станции, итоговая цифра будет на порядок выше: летом прошлого года украинский кабмин увеличил общую сметную стоимость строительства первой очереди Днестровской ГАЭС на 35,4%.

Достраивать станцию в Новоднестровске за счёт государственных средств Киев больше не хочет. Как сообщил журналистам летом гендиректор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота, возглавляемое им предприятие рассчитывает привлечь инвесторов для строительства 5-7 гидроагрегатов. “Я думаю, что мы на 5-7 агрегаты возьмём инвесторов и не будем строить их за тарифные средства. Эти агрегаты можно возводить одновременно, срок строительства – около 4-5 лет”, - заявил чиновник.

План дальнейшего строительства Днестровской ГАЭС предусматривает комплекс работ на границе с Республикой Молдова. Плюс, прежде чем выставлять станцию на торги, Киеву нужно решить с Кишинёвом все имущественные и пограничные вопросы в районе гидроаккумулирующей электростанции. Поэтому украинская сторона сейчас и торопит молдавских коллег. Как заявил в ходе визита в Кишинёв Владимир Гройсман, в Киеве рассчитывают, что Украина и Молдова решат спорные вопросы и подпишут соглашение о функционировании Днестровского гидроузла до конца этого года. Также до конца года Киев хочет завершить демаркацию границы с РМ. По нашей информации, официальный Кишинёв склонен с этим согласиться.

Одну совместную комиссию уже слили

Ещё одной темой встречи премьер-министров двух стран стало обсуждение экологического состояния реки Днестр. “Сохранение бассейна Днестра является главным экологическим вопросом в отношениях Украины и Молдовы. Во время рабочей поездки договорились начать процесс создания двусторонней комиссии. Это является требованием договора между кабинетом министров Украины и правительством Молдовы о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр”, - сообщил министр экологии Украины Остап Семерак.

Вообще-то, согласно документу, на который ссылается украинский министр, Днестровская бассейновая комиссия уже полмесяца, как должна существовать. Договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, вступивший в силу 28 июля после ратификации в Верховной Раде и визирования президентом Порошенко, предусматривает, что в течение двух месяцев после его опубликования Молдова и Украина создадут совместную комиссию по Днестру и назначат её сопредседателей и членов.

В компетенцию данной комиссии входит мониторинг состояния водных и других природных ресурсов и экосистем Днестра, рассмотрение эффективности принятых мер на национальном и межгосударственном уровне, урегулирование спорных вопросов, установление принципов распределения водных ресурсов бассейна Днестра между сторонами и ещё целый ряд других полномочий.

По нашей информации, в начале сентября молдавская сторона направила коллегам в Киев письмо с предложениями по структуре, составу и работе бассейновой комиссии, в которую должны войти по 12 человек с каждой стороны. Предлагается, чтобы Молдову в этом межгосударственном органе представляли два чиновника министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, один из которых (госсекретарь по экологическим вопросам) будет сопредседателем бассейновой комиссии. По одному представителю в комиссию делегируют агентство “Апеле Молдовей”, минздрав, Государственная экологическая инспекция и Государственная гидрометеорологическая служба. По два человека будут представлять Академию наук и гражданское общество, по одному – главного водопользователя (видимо, речь идёт об АО “Апэ-канал”) и местные органы власти (будет это представитель какого-то конкретного приграничного района или, например, Конгресса местных властей – не известно).

Молдавская сторона предложила, чтобы первое заседание Днестровской бассейновой комиссии состоялось в Кишинёве в октябре-ноябре текущего года. Однако в укрупнённом министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды до сих пор не назначен государственный секретарь по экологическим вопросам, который должен стать сопредседателем бассейновой комиссии. По нашей информации, 16-17 октября только пройдут собеседования с кандидатами в госсекретари. На четыре должности по различным направлениям претендуют девять человек, но когда они будут назначены – тоже не ясно.

Исходя из таких темпов, экологи опасаются, что в этом году Днестровская бассейновая комиссия может полноценно и не заработать. Одну комиссию по реке Днестр стороны уже благополучно “слили”.

После февральской встречи премьер-министров Филипа и Гройсмана, было объявлено, что Украина и Молдова создадут совместную комиссию, которая “проведёт глубокий анализ последствий реализации проекта по строительству каскада из шести ГЭС в верховьях Днестра”. Однако данный межгосударственный орган так и не появился.

“Я с самого начала предполагал, что этим всё и закончится, что всё это провозглашается для отвода глаз, чтобы снизить градус возмущений общественности, правозащитников и учёных-экологов. Тем более что никаких легитимных рамок для функционирования данной комиссии создано не было – стороны не подписывали никаких документов. А так как скоро должна заработать бассейновая комиссия по Днестру, о создании комиссии по шести ГЭС можно уже и забыть”, - заявил noi.md Илья Тромбицкий.

В ходе нынешней встречи премьер-министров Павла Филипа и Владимира Гройсмана тема шести ГЭС в верховьях Днестра уже даже не поднималась: Киев сейчас интересует исключительно Днестровский узел. Между тем, говорят экологи, непонятно, как можно подписывать соглашение по гидроузлу в условиях возможного строительства его новых компонентов – этих самых шести ГЭС - ведь они станут его компонентами!

Эксперт Национального экологического центра Украины Виктор Мельничук считает, что прежде чем подписывать соглашение по Днестровскому гидроэнергоузлу, который развяжет Киеву руки в вопросе дальнейшего строительства Днестровской ГАЭС, Украина и Молдова должны сначала имплементировать положения Договора о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр, создать бассейновую комиссию и восстановить на Украине Днестровский бассейновый совет. “Сейчас – середина октября, а комиссия должна была заработать через два месяца после ратификации Договора о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Что же касается соглашения по Днестровскому гидроэнергоузлу, то нужно ещё разобраться, кому и для чего оно нужно, и широко обсудить его в двух странах”, - написал украинский эколог в социальных сетях.