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Политика
Станет ли ситуация в Молдове отражением происходящего на Украине
13.10.2017

Немецкий политолог Александр Рар в беседе с корреспондентом Sputnik выразил надежду на то, что в Молдове не произойдет такой конфликт, который имел место и продолжается до сих пор на Украине.

"Ситуации в обеих странах очень схожи, но, надеюсь, что до такого уровня противостояния в Молдове не дойдет", — отметил Рар.

По его словам, в Молдове общество разделено, как минимум, на две части.

"Одни граждане поддерживают президента Игоря Додона, который проводит политику на восстановление отношений с Россией и укрепления связей с

Евразийским экономическим союзом. Другая часть общества вашей страны выступает за евроинеграцию, ориентацию на Румынию, США, НАТО и разрыв отношений с Россией — все то, что осуществляет парламентское большинство", — сказал собеседник.

Он добавил, что "очень сложно предсказать, каков будет исход этих политических баталий, а готового решения конфликта нет".


 
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