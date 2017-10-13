Молдова находится на последнем месте в мире по числу детей с ожирением

В Молдове – меньше всего детей, страдающих ожирением. Таковы общемировые результаты, опубликованные в исследовании лондонского Имперского колледжа и Всемирной организации здравоохранения.

Специалисты проанализировали показатели массы тела и роста почти 130 млн человек старше пяти лет, передает moldovanews.md

Больше всего подростков с ожирением на Мальте и в Греции.

Если тенденция не изменится, то число детей и подростков с лишним весом к 2022 году превысит число детей с дефицитом массы тела.

Возросли показатели ожирения и у взрослых: с 100 млн в 1975 году до 671 млн в 2016-м. Больше всего людей с излишним весом живет в Полинезии и Микронезии. За ними следует группа англоязычных развитых стран, список которых возглавляют США. В Европейском регионе ВОЗ ожирение отмечено у 23% женщин и 20% мужчин.

В ВОЗ отметили, что за последние 40 лет произошли кардинальные изменения в том, что касается продуктов питания, порций и их потребления. Все более доступны продукты, прошедшие техническую обработку, — их широко рекламируют, цены на них гораздо ниже.