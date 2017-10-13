Президент ФФМ Павел Чебану недоволен Сборной Молдовы

Президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану назвал неудовлетворительным выступление национальной сборной в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года

"Считаю результат отрицательным. Все это знают. Мы закончили турнир на последнем месте. И это не подвергается сомнению. С другой стороны, наша группа была очень сильной. В нее вошли команды, которые умеют играть в футбол. Но это уровень нашего футбола. Других футболистов у нас нет. Это наши ребята", - сказал президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану.

Несмотря на то, что сборная Молдовы набрала всего два очка, забила четыре, пропустила 23 мяча и заняла последнее место в группе, Чебану считает, что ее игра улучшилась.

"Рад, что мы уже не только обороняемся. Видны какие-то изменения. Но и ребята должны понять это. Хочу сказать, что мы играли неплохо. Надо менять наш менталитет, много работать. С неба ничего не падает", - сказал президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану.

Павел Чебану не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что тренера сборной Молдовы Игоря Добровольского может сменить итальянский наставник "Шерифа" Роберто Бордин.

"Проведем анализ матчей, поговорим с футболистами сборной и, конечно, примем решение. Будет много спекуляций и разговоров на тему того, останется ли в сборной нынешний тренер или будет назначен другой. До объявления имени нового тренера эти разговоры надо прекратить. Конечно, мы можем менять много тренеров, но все зависит от футболистов, которые играют на поле", - сказал президент Федерации футбола Молдовы Павел Чебану.

Контракт Игоря Добровольского с Молдавской федерацией футбола истекает 31 декабря 2017 года.