13 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
В МВФ отметили ускорение темпов роста экономики Молдовы
13.10.2017

Молдова и Румыния вышли в лидеры по темпам экономического роста среди стран Восточной и Центральной Европы. Об этом сообщает МВФ, который обнародовал прогнозы экономического развития на текущий и будущий годы. 

Ожидается, что молдавская и румынская экономики вырастут на четыре и пять с половиной процентов соответсвенно. Между тем Украина не преодолеет уровень в два процента, Россия - в 1,8, Беларусь - в 0,7%.

В Болгарии рост экономики составит 3,6%, в Венгрии - чуть более трех. 

Для стран Еврозоны, которые являются основными экономическими партнерами Молдовы, МВФ прогнозирует рост ВВП в два с небольшим процента. Улучшение экономических показателей Евросоюза положительно отразятся на отечественной экономике, которая сохранит темпы роста и в ближайшие годы.


 
Количество просмотров:
15
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.