В МВФ отметили ускорение темпов роста экономики Молдовы

Молдова и Румыния вышли в лидеры по темпам экономического роста среди стран Восточной и Центральной Европы. Об этом сообщает МВФ, который обнародовал прогнозы экономического развития на текущий и будущий годы.

Ожидается, что молдавская и румынская экономики вырастут на четыре и пять с половиной процентов соответсвенно. Между тем Украина не преодолеет уровень в два процента, Россия - в 1,8, Беларусь - в 0,7%.

В Болгарии рост экономики составит 3,6%, в Венгрии - чуть более трех.

Для стран Еврозоны, которые являются основными экономическими партнерами Молдовы, МВФ прогнозирует рост ВВП в два с небольшим процента. Улучшение экономических показателей Евросоюза положительно отразятся на отечественной экономике, которая сохранит темпы роста и в ближайшие годы.