Додон: Я заблокирую инициативу по изменению названия государственного языка

Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил российской прессе о том, что он заблокирует инициативу по изменению в Конституции названия государственного языка с „молдавского” на „румынский”, передаёт IPN.

„Не исключено, что запустят процедуру. Социалисты и президент категорически её не поддержат. Я буду блокировать инициативу об изменении названия государственного языка”, - сказал Игорь Додон.

Глава государства пояснил, что в соответствии с процедурой у Конституционного суда есть шесть месяцев, чтобы высказаться по этому вопросу. „Надеюсь, в парламенте 67 голосов не наберётся. А если проголосуют, я не промульгирую закон. Наш родной государственный язык – это молдавский. Так было, есть и будет”, - добавил Игорь Додон.

В четверг, 12 октября, фракция Либерально-демократической партии Молдовы объявила на пленарном заседании парламента о том, что её проект изменения статьи 13 Конституции нашёл поддержку у депутатов. Прежде, чем вынести документ на голосование, ЛДПМ направит проект, в котором предлагается заменить словосочетание „молдавский язык” на „румынский язык”, в Конституционный суд, для получения его заключения. Проект подписали депутаты из фракции ЛДПМ, депутаты от Либеральной партии, депутаты из Европейской народной группы, депутаты от Демократической партии и независимые парламентарии.