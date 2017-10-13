Число прямых рейсов из Молдовы в европейские страны выросло почти на 75%

Это произошло благодаря подписанию Соглашения о едином воздушном пространстве между Молдовой и Евросоюзом.

Эти данные были приведены в ходе заседания смешанного комитета по единому воздушному пространству между Молдовой и ЕС, которое прошло в Кишиневе. На нем обсуждались достижения в развитии гражданской авиации РМ после подписания в 2012 г. Соглашения о едином воздушном пространстве, передает monitorul.fisc.md со ссылкой на infomarket.md

В заседании приняли участие представители европейских и молдавских отраслевых структур, Совета по конкуренции, компаний MGH и Avia Invest.

По данным министерства экономики и инфраструктуры, число направлений полетов из Молдовы в ЕС с 2012 г. выросло с 19 до 33 в 2016 г., а количество пассажиров, пользующихся услугами кишиневского аэропорта, выросло более чем на 83% — с 1,2 млн до 2,2 млн человек. В 2017 г. ожидается рост объема пассажирских авиаперевозок еще на 15-17%.

Участники заседания обсудили и трудности, связанные с применением Соглашения о едином воздушном пространстве, внедрение плана действий по утверждению нормативных актов, включенных в III приложение соглашения, а также другие обязательства, касающиеся норм в области гражданской авиации. Эксперты ЕС представили свои рекомендации по приведению в соответствие национального законодательства с европейским. Кроме того, были затронуты аспекты, связанные с созданием условий для благоприятной конкурентной среды.

В то же время, молдавская сторона проинформировала коллег, что для соблюдения принципов прозрачности и обеспечения безопасности аэронавигации и полетов, в Молдове будет создан совет пользователей аэропортов. Следующее заседание смешанного комитета решено провести в мае 2018 г. в Брюсселе.