Эксперт: Оговоренные с партнерами реформы выполнены максимум на 10%

Дорожная карта реформ в Молдове на вторую половину 2017 г. выполнена на 10%, - считают эксперты Expert-Grup, Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) и Центра юридических ресурсов (CRJ).

Вобнародованном ими в пятницу мониторинге процессов выполнения реформ говорится, что "из 51 заявленных пунктов реформы, почти 80% находятся на начальной стадии реализации, задерживается принятие закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма, Национальной стратегии в области прав человека"

"Однако существуют и значительные успехи, например, реформа банковской системы и переход к Basel-III, что значительно повысит прозрачность банков и позволит Нацбанку эффективно противодействовать рискам. Реализована реформа Трудового кодекса, снижен контроль государства за бизнесом, что даст толчок для экономического развития РМ", - считают эксперты.

При этом у них вызывает беспокойство "закрытость принятия решений при реализации реформ".

"В первую очередь это касается реформы правительства, о ходе которой фактически нет никакой информации. А без консультаций с гражданским и экспертным сообществом не будут достигнуты приоритетные задачи этой важнейшей реформы: деполитизация принятии решений, зарплаты по заслугам, эффективное сотрудничество на уровне министерств".