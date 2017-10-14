Кишиневцев больше нет: Столичная мэрия перестала считать за людей русскоязычных жителей столицы

Власти решили их даже с Днем города не поздравлять – не «титульные» ведь

Дмитрий КОБЗАРЬ

Дорогие русскоязычные кишиневцы, нас списали! Наглым образом и в очередной раз не приняли во внимание! О чем это я? О новом ролике, подготовленном столичной мэрией. Герои этого ролика рассказывают, почему они любят Кишинев, и поздравляют город с «днем рождения». Все замечательно, ничего против этого не имею, но смущает только одно обстоятельство: почему на этом ролике НИКТО не говорит на русском языке. И почему не сделал альтернативный – для русскоязычного населения молдавской столицы?!

Приведу конкретные цифры. Согласно результатам переписи населения от 2014 года, в Кишиневе проживает из 469 402 жителей 115 434 человек, для которых русский язык – это язык, на котором они обычно разговаривают. Это почти 25%! Я уж молчу про то, что знаю русский в Кишиневе вообще все…

Знаете, что еще интересно? Что любимый многими политиками американский посол поздравляет молдавских граждан на языках всех национальных меньшинств, проживающих на территории нашей республики. И это впечатляет, это правильно, разумно и демократично. Но наши столичные власти так, по-видимому, не считают.

Бог с ним, с роликом. Проблема, о которой я хочу сказать, гораздо серьезнее. А заключается она в повсеместном и регулярном игнорировании представителей национальных меньшинств. Я – коренной кишиневец. Ничего не оккупировал, никого в заложники не брал, но моя «дорогая» мэрия почему-то решила, что меня поздравлять с днем города не нужно.

Я понимаю государственный язык, говорю на нем – это не вопрос, - но неужели так сложно банально перевести небольшой текст? Снять видеооролик с теми же людьми, большинство из которых говорят по-русски без акцента. День города – не «Лимба ноастрэ», так отчего такая монолингвистика?

Кишинев всегда был прекрасен именно своим многообразием. Неужто власти решили от него избавиться? Да, привлекательным праздник будет для туристов, ничего не скажешь…

Кишинев все-таки превращают в «Кишинэу». Пожалуйста. Только если раньше равнозначны были два варианты, то теперь первый уничтожается в каком-то идеологическом ключе. Уничтожайте. Только завершите начатое переименованием города в Колоницу – так будет правильнее.