День города в Кишиневе - 2017: Без алкоголя, зато с салютом!

5 наивных вопросов о том, как будем отмечать день рождения столицы в этом году.

1. На что будем смотреть?

Столица соскучилась по праздникам, поэтому праздновать решили несколько дней. Накануне праздника, 13 октября, в 12.00, состоится церемония вручения премии Муниципальной заслуги 2017 года.

14 октября особых сюрпризов не ожидается. Все начнется с возложения цветов и литургии. Разве что Киртоакэ выступать не будет, но его с удовольствием заменит Нистор Грозаву.

По сути, праздник начнется в 11 часов - на площади Великого национального собрания пройдет международный фестиваль народного танца Hai la joc.

Гулять по бульвару Штефан чел Маре лучше после полудня. Претуры дружно решили, что представлять свои варианты культурно-художественных программ начнут в 12.00.

Самодеятельность продолжится в 14.00, выступать будут школьные коллективы.

А уже после 18.00 начнется главный праздничный концерт. Главная звезда вечера - Штефан Бэникэ-младший. Он выступит с сольным концертом в сопровождении оркестра братьев Адваховых и Алекса Каланча Бэнд.

2. А кроме концертов что-то будет?

Будет! В этом году столица решила позаботиться не только о деле, но и о духе, поэтому в Кишиневе и его окрестностях пройдет масса спортивных мероприятий на любой вкус.

С 10 по 14 октября на картинговой площадке на бульваре Дачия пройдут муниципальные соревнования по картингу. 11, 12 и 13 октября в спортивной школе №4 по водному поло имени Г. Осипова состоятся соревнования открытого кубка по водному поло.

С 12 по 15 октября в городе Вадул-луй-Водэ показывают свои умения умельцы в области аэромоделирования и ракетомоделизма. В период с 13 по 15 октября на базе байдарки-каное, на озере Валя Морилор, состоится чемпионат муниципия Кишинева.

В Государственном университете медицины и фармации 14 октября будет открытый чемпионат муниципия Кишинева по настольному теннису. С 14 по 15 октября в спортивном клубе «Спарта» в селе Будешть запланированы соревнования на открытый кубок Кишинева по конному спорту.

15 октября в Театре Ginta Latina состоится гала-концерт международного фестиваля-конкурса народного танца Hal la joc.

3. Правда ли, что пить будет нельзя?

Да, власти решили, что на празднике алкоголю — не место. В связи с этим на площади Великого национального собрания будет запрещена продажа и употребление алкогольных напитков. Впрочем, вино в стране не считается алкогольным напитком, поэтому многие экономические агенты могут воспользоваться лазейкой.

4. И шашлык тоже запрещен?

Можем успокоить всех любителей мяса и разочаровать тех, кому не нравится дым, - шашлык в этом году будет! Но жарить его начнут после полудня. В мэрию неоднократно поступали жалобы от верующих, которым во время литургии мешает запах жареного мяса. Грозаву пошел навстречу горожанам и запретил готовить шашлык до 12.00.

5. Деньги на салют нашли?

Многие помнят, что несколько лет подряд Кишинев оставался без праздничного фейерверка, потому что властям не хватало денег. В этом году удалось найти сразу трех спонсоров, поэтому салют все-таки будет.

Павел МУНТЯН

"Hramul Orasului Chisinau"