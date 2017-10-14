Власти признали беспрецедентный рост количества прослушивания телефонов

С 2012 года, несмотря на то, что процедура выдачи разрешения на прослушивание телефонных разговоров была усложнена, их количество стремительно растет.

Об этом свидетельствует инфографика, распространенная Центром юридических ресурсов.

«Вопреки усложнению в 2012 году процедуры прослушивания телефонных разговоров, количество «прослушек» стремительно растет. С 2013 г. до 2016 г. количество прослушиваемых телефонов возросло в 4 раза.

2016 году было выдано 12 тысяч разрешений на прослушивание телефонов. По-видимому в 2017 г. их будет еще больше. Для сравнения - в Великобритании, население которой в 20 раз больше, было выдано всего 2,8 тыс. разрешений», - гласит комментарий к инфографике.

Напомним, что власти часто прибегают к незаконному прослушиванию телефонных разговоров, как правило лидеров оппозиции. Одним из последних примеров был случай активиста "Нашей партии" Сергея Урекяну. запись телефонных разговоров которого была опубликована на сайте Генерального инспектората полиции, а впоследствии удалена.

Примечательно, что сотрудники правоохранительных органов могут прибегнуть к прослушиванию телефонных разговоров лишь с разрешения суда и в рамках уголовного процесса.