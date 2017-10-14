Сергей Сырбу рассказал о намерении ДПМ ввести в Конституцию положение о европейской интеграции и об этапах данного процесса

В интервью для портала ТРИБУНА вице-председатель Демократической партии Молдовы (ДПМ) депутат Сергей Сырбу рассказал о намерении ДПМ ввести в Конституцию положение о европейской интеграции и об этапах данного процесса.

«Эту инициативу в ДПМ считают очень важной, потому что она окончательно закроет вопрос внешнего вектора страны, который годами мешал стране развиваться. В распоряжении рабочей группы 45 дней на разработку проекта по изменению Конституции, который потом должен быть изучен экспертами, обсужден и согласован как внутри страны, так и с внешними партнерами.

После одобрения Конституционным судом проект будет зарегистрирован в парламенте, и с того момента у законодательного органа будет 6 месяцев на то, чтобы принять документ», — заявил он.

Вместе с тем, на вопрос, каковы реальные шансы внесения этих поправок в Конституцию до истечения срока мандата нынешнего парламента, Сергей Сырбу ответил, что «шансы велики, потому что у нынешнего созыва парламента есть еще более года, а ст. 143 Конституции гласит, что парламент вправе принять закон о внесении изменений в Конституцию не ранее шести месяцев после представления соответствующего предложения и если в течение года после представления предложения о внесении изменений в Конституцию парламент не принял соответствующий конституционный закон, предложение считается утратившим силу.

Получается, у нас есть время на внесение этой поправки, тем более, что инициатива будет представлена уже очень скоро».

Андриана Кептине