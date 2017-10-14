Кто в ком больше нуждается: ПДС в ППДП и ЛДПМ, или ППДП в ЛДПМ и ПДС?

Этот вопрос назрел в связи с событиями в лагере проевропейских партий. После их сотрудничества на президентских выборах и общей позиции в связи со смешанным голосованием, три проевропейские оппозиционные партии все чаще дают повод думать, что не все между ними идет так гладко, как хотелось бы. Если точнее, из высказываний представителей ППДП мы понимаем, что эта партия предложила конкретную формулу сотрудничества в будущем, в том числе на парламентских выборах, а буквально на днях и ЛДПМ обратилась к коллегам по оппозиции с призывом объединиться. Получается, что и ППДП, и ЛДПМ, призывают ПДС к сотрудничеству, а ПДС продолжает хранить молчание.

С одной стороны, позицию ПДС можно объяснить результатами опросов. Скорее всего, представители этой партии считают, что если они, согласно результатам опросов, являются самой влиятельной демократической партией, тогда у них есть право с подозрением относиться к такого рода предложениям, советам, призывам, и все это, чтобы никому не позволить воспользоваться имиджем и рейтингом политформирования.

Но, с другой стороны, позиция ПДС непонятна, потому что те же опросы показывают, что самостоятельно ПДС не имеет никаких шансов получить власть. Итак, ПДС должна определиться, какова ее цель: укрепление собственной позиции лидера проевропейской оппозиции или смена власти в Республике Молдова?

Каково положение означенных трех политических партий на данный момент? У ПДС, действительно, лучше имидж и выше рейтинг. Но, это во многом из-за того, что на минувших президентских выборах ППДП и ЛДПМ оказали Майе Санду свою поддержку, а сейчас эти партии и не оспаривают лидирующую роль ПДС в лагере демократических сил, видимо, все еще надеясь на сотрудничество.

Но, ПДС не должно вскружить голову то, что за Майю Санду на президентских выборах проголосовали 48% избирателей, потому что не все эти люди были ее электоратом, это был общий электорат проевропейских правых сил. Когда выяснится, что все мосты между ПДС, ППДП и ЛДПМ сожжены, и последние две партии пойдут на выборы без ПДС, рейтинг этой партии существенно снизится.

Чем располагает ППДП? ППДП является, быть может, самой активной оппозиционной проевропейской партией в Республике Молдова. Активность и трудоспособность этой партии проявляются почти ежедневно, материализуясь в инициативы, национальные кампании, встречи с избирателями и др. Здесь ППДП намного опережает ПДС, у которой кроме имиджа лидера, ничего практически нет.

К тому же, ППДП является проевропейской оппозиционной партией с самой широкой информационной поддержкой, что особо важно в свете предстоящих парламентских выборов. Также у ППДП намного лучше обстоят дела с финансами, потому что эту партию напрямую финансируют многочисленные известные бизнесмены Молдовы.

Что есть у ЛДПМ? За последние два года ЛДПМ избавилась не только от многочисленных рвачей и хапуг, но и от клейма коррупционной партии. Вместе с тем, ЛДПМ удалось сохранить многочисленные свои территориальные довольно сильные организации, которых больше чем у ПДС, а в некоторых районах, даже больше, чем у ППДП. Также ЛДПМ, за свои прошлые избирательные успехи, получает от государства существенные субсидии.

На президентских выборах Майя Санду и ПДС получили все эти ресурсы ППДП и ЛДПМ в полное свое распоряжение. Если выяснится, что дороги этих партий расходятся, ситуация может измениться радикально. Несомненно, ППДП и ЛДПМ сосредоточатся на продвижении своих кандидатов, и вполне вероятно, что по ряду округов их результаты намного превзойдут результаты ПДС.

Очевидно, что идеальным вариантом для ПДС, ППДП и ЛДПМ было бы вместе пойти на выборы, потому, что в этом случае мы имели бы дело с потенциальной формулой успеха: имидж Майи Санду, активность и энергия Андрея Нэстасе (плюс информационные и финансовые ресурсы ППДП) и инфраструктура ЛДПМ, в лице лидера Виорела Чиботару.

Ясно, что все три партии нуждаются друг в друге для достижения хорошего результата на выборах, и даже для возможного получения власти. Если у кого-то из них иное мнение, тогда об этом следует сообщить как можно скорее, чтобы каждый пошел своей дорогой, потому, что если тянуть, как на президентских выборах, то, как минимум, две партии потеряют шансы на успех, и разочарован будет весь проевропейский электорат.

Думитру Спэтару