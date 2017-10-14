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Общество
Опасный троллейбус с пассажирами на улице Кишинева попал на видео
14.10.2017

Троллейбус на линии в жутком техническом состоянии возмутил жителей Кишинева.

Транспортное средство перевозило пассажиров, издавая при этом громкие и странные звуки. Водитель троллейбуса маршрута №4 признал, что машина неисправна и угрожает пассажирам. По словам мужчины, он вынужден работать в таких условиях, так как у него семья и дети, которых необходимо содержать.

- Если обнаруживают дефект, троллейбус не должен выходить на линию. Механики расписываются в специальной ведомости за каждую проверенную машину. Ответственность очень серьезная. Водитель обязан, если обнаруживает дефект, объявить о нем и отказаться от троллейбуса.

Никто не обязывает его садиться за руль неисправной машины, - цитирует crimemoldova.com директора троллейбусного парка №2 Эмилиана Бостана. 


 
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