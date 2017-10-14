12 стран примут участие в турнире по дзюдо „Кубок Олега Крецул”

В субботу, 14 октября, пройдёт второй международный турнир по дзюдо среди кадетов „Кубок Олега Крецул”. Соревноваться друг с другом в Легкоатлетическом манеже предстоит примерно 300 спортсменам из 12 стран мира, передаёт IPN.

Почётными гостями турнира станут четыре олимпийских чемпиона по дзюдо из России и Франции. В воскресенье они проведут мастер-класс для молодых дзюдоистов.

„На турнир прибудут Тагир Хайбулаев, Арсен Галстян и Манур Исаев (все – чемпионы лондонской Олимпиады), а также француз Джамель Бурас, ставший олимпийским чемпионом в Атланте”, - рассказал на пресс-конференции чемпион Паралимпийских игр Олег Крецул.

Турнир также посетят президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер и президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик.