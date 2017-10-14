Игорь Додон пожелал, чтобы следующий Покров столица встретила с новым мэром

В великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы президент Молдовы принял участие в Божественной литургии в Кафедральном соборе Рождества Христова в Кишиневе. — Сердечно поздравляю всех православных и всех жителей Молдовы с праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

Этот праздник связан с чудесным явлением в Константинополе Божией Матери, молящейся и покрывающей людей своим покровом, — написал он на своей странице в социальной сети. Отдельно Игорь Додон поздравил жителей Кишинева с Днем города. — Сегодня, в результате 10-летнего бездарного правления, наша столица являет собой удручающее зрелище.

Город нуждается в обновлении и в наведении порядка. Хочу пожелать кишинёвцам, чтобы следующий Покров столица встретила с новым мэром – компетентным профессионалом, заботящимся о городе и его жителях.

С праздником, друзья!

Пусть Пресвятая Божия Матерь покроет нас своим Покровом от всякого зла! — добавил он. Отметим, что в народной традиции Покров – праздник, связанный со вступлением осени в свои права. В нашей стране на Покров вся листва покрывается осенним покрывалом, радуя глаз обилием красок. Во многих городах и сёлах нашей страны отмечаются храмовые праздники.

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