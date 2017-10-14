Эротические забавы сексуальной брюнетки попали в клип группы Carla's Dreams

Группа Carla's Dreams представила новый видеоклип на лирическую композицию "Beretta".

Героиней ролика стала сексуальная брюнетка. Она принимает разные эротические позы, по ходу клипа меняя нижнее белье. В завершении истории уже обнаженная девушка чувственно извивается в грязи.

Поют Carla’s Dreams, скрывающие свои лица под капюшонами и очками, о любви. Режиссер клипа Роман Бурлака.

СПРАВКА:

Carla's Dreams − музыкальный проект в Республике Молдова.

Был основан в 2012 году в Кишиневе, труппа состоит из группы анонимных вокалистов и авторов песен, молодых людей, которые в основном, даже не знают, друг друга. Участники группы говорят, что они не намерены раскрывать число и имена членов группы. Они также утверждают, что не являются профессионалами, они любители, не имеющие какой-либо специализации в области музыки.

Голоса подлинные, не обработанные, правда, время от времени ребята экспериментируют. Обычно поют на молдавском, русском и английском языках. Carla's Dreams сочетает в себе несколько музыкальных стилей: хип-хоп, джаз, рок и поп и т.д.

Со своего основания, 2012 года, никто не видел их истинное лицо. Солист, а также остальные члены группы Carla's Dreams, поют с раскрашенными лицами, в очках и с капюшонами на голове. Это их выбор, потому что все, что имеет значение, в конце концов, это − музыка, текст. Изначально, анонимность не рассматривалась, как способ получить популярность, но как только это произошло, посчитали это маркетинговой стратегией. Члены группы придерживаются мнения, что в значительной степени, это освобождает их от стресса публичной жизни.

Carla's Dreams - Beretta | Official Video 2017