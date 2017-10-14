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ВИДЕО - Music Clip
Эротические забавы сексуальной брюнетки попали в клип группы Carla's Dreams
14.10.2017

Группа Carla's Dreams представила новый видеоклип на лирическую композицию "Beretta".

Героиней ролика стала сексуальная брюнетка. Она принимает разные эротические позы, по ходу клипа меняя нижнее белье. В завершении истории уже обнаженная девушка чувственно извивается в грязи.

Поют Carla’s Dreams, скрывающие свои лица под капюшонами и очками, о любви. Режиссер клипа Роман Бурлака. 

СПРАВКА: 

Carla's Dreams − музыкальный проект в Республике Молдова.

Был основан в 2012 году в Кишиневе, труппа состоит из группы анонимных вокалистов и авторов песен, молодых людей, которые в основном, даже не знают, друг друга. Участники группы говорят, что они не намерены раскрывать число и имена членов группы. Они также утверждают, что не являются профессионалами, они любители, не имеющие какой-либо специализации в области музыки. 

Голоса подлинные, не обработанные, правда, время от времени ребята экспериментируют. Обычно поют на молдавском, русском и английском языках. Carla's Dreams сочетает в себе несколько музыкальных стилей: хип-хоп, джаз, рок и поп и т.д.

Со своего основания, 2012 года, никто не видел их истинное лицо. Солист, а также остальные члены группы Carla's Dreams, поют с раскрашенными лицами, в очках и с капюшонами на голове. Это их выбор, потому что все, что имеет значение, в конце концов, это − музыка, текст. Изначально, анонимность не рассматривалась, как способ получить популярность, но как только это произошло, посчитали это маркетинговой стратегией. Члены группы придерживаются мнения, что в значительной степени, это освобождает их от стресса публичной жизни.

Carla's Dreams - Beretta | Official Video 2017


 
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