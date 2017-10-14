Заявления президента не могут помешать внедрению закона о запрете российской пропаганды в Молдове

Заявления президента не могут помешать внедрению закона о запрете российской пропаганды в Молдове, - считает председатель парламента Андриан Канду.

Как передает «ИНФОТАГ», он сказал в пятницу на пресс-конференции после совместного заседания парламента и правительства, что проблемы могут возникнуть лишь при промульгации закона, что может замедлить внедрение, но на этот случай есть четкая конституционная процедура, согласно которой президент обязан подписать закон во второй раз.

Премьер-министр Павел Филип подчеркнул, что правительство и парламент «ни в коем случае не продвигают законы против России или любой другой страны».

«Все законодательные инициативы направлены на благо граждан Молдовы», - уверен он.

Законопроект об обеспечении безопасности информационного пространства и запрете внешней пропаганды на молдавском телевидении зарегистрирован в парламенте в начале июня. Он подразумевает, что вещатели не могут транслировать новостные и информационно-аналитические программы из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию по трансграничному телевидению.

Россия ее не ратифицировала. Президент Игорь Додон неоднократно говорит о том, что не промульгивует этот закон, как и любой другой, направленный против России, партнерство с которой он пытается восстановить.