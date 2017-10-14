Вынужденная посадка: В Приднестровье бывшего мэра города Бендеры за дачу взятки приговорили к 10 годам тюрьмы

В соцсетях шутят, что это своего рода подарок городу, который в эти дни отмечает 607-ю годовщину со дня первого летописного упоминания.

Не успели по обеим берегам Днестра отшуметь по поводу недавнего приговора авторам фильма о «Шерифе», одному из которых дали реальные три года тюремного заключения, как Приднестровье потрясла еще одна похожая новость: в минувшую пятницу в Тирасполе был вынесен приговор бывшему мэру города Бенндеры Юрию Гервазюку. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Как сообщает сайт novostipmr.com, бывшему чиновнику было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Будучи главой города Бендеры, а затем председателем Государственного таможенного комитета, Юрий Гервазюк был организатором коррупционных схем на заводе «Биохим», связанных с уклонением от уплаты налогов. Также Гервазюка обвинили в даче взятки одному из сотрудников таможенного ведомства с целью оформить лже-экспорт спирта.

Санкция статей обвинения в совокупности предусматривала лишение свободы сроком до 16 лет. Путём частичного сложения наказаний суд приговорил Юрия Гервазюка к 10 годам. То есть, еще и смягчили, получается.

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что именно в эти дни город Бендеры отмечает 607-летие со дня первого упоминания. В соцсетях уже вовсю шутят, что это такой подарок его жителям «прилетел» из Тирасполя. Но 10 лет – это, конечно, жестко, тут уж не до шуток… А у нас мэр Кишинева Киртоакэ на домашний арест еще жалуется. Ага-ага – его бы в Приднестровье послать мэрствовать.

Игорь КРУДУ