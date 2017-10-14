Крушение самолета в Кот-д'Ивуаре: Погибли четыре гражданина Молдовы! (Фото, Видео)

Четыре гражданина Молдовы погибли в результате крушения самолета рядом с международным аэропортом Кот-д'Ивуара, еще двое серьезно пострадали. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, пострадали еще двое наших соотечественников.

Агентство также сообщает: спасателям удалось извлечь тела двух погибших из части самолета, которую вынесло на берег. Очевидцы рассказали, что еще два тела они видели среди обломков.

Министр внутренних дел Кот-д'Ивуара Сидики Диаките подтвердил, что в крушении погибли четыре человека, все они — граждане Молдовы. Еще шестеро пострадали — среди них, помимо наших соотечественников, четыре француза.

По данным ивуарийского новостного портала Koaci, грузовой самолет потерпел крушение после взлета из аэропорта в Кот-д'Ивуаре. По предварительным данным источников портала, самолет вылетел из аэропорта Абиджана около 08.30 по местному времени (11.30 мск) с грузом для французской армии на борту, однако вскоре упал в море. Как отмечает издание, обломки самолета постепенно вынесло на берег, в районе начаты поисково-спасательные работы.

Павел МУНТЯН