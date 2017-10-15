Бедная, коррумпированная, но стабильная: Почему Молдову рано списывать со счетов

Страна никогда не станет прежней - она более стабильна и устойчива, чем раньше.

В последнее время я всё чаще расстраиваюсь. И тот уехал. И этот тоже. И те. И эти… Закрываются старые бизнесы, старые кафе, старые магазины... Ну вообще трындец! Все и всё куда-то уходят. Ощущение пустоты.

Но что-то неуловимо меня радует. Мгновения - и ловишь какие-то удивительные изменения. То в старых домах вдруг видишь новые стеклопакеты, чистые окна и красивые занавески. То новые дома растут, как грибы. И краны, много строительных кранов возвышаются в разных районах нашего города.То новые кафешки радуют новизной и красотой.

То стильные магазины одежды, в которых много людей. То День Вина, который стал культурным праздником, а не обычной попойкой сельчан, на который приехало море иностранцев. То аэропорт, достаточно красивый, с цивильной стоянкой...

И в какой-то миг вдруг понимаешь: да, уходит эпоха. Наверное, уже ушла.

Настали перемены. И плохого, и хорошего. Но совершенно нового... Уехало много людей со своими бедами и проблемами (не было бы проблем, не уехали бы).

Кто-то уже умер, кто-то родился. Остались более выживаемые или менее приспособленные, которые создают микс нового народа. Микс новой страны... Достаточно свободной и достаточно устойчивой. Может, и самой бедной, может быть, самой коррумпированной, но всё-таки живой, в которой ростки тянутся вверх.

Полагаю, мир, изменившись, не мог не изменить Молдову.