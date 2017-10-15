Трагедия молдавских коммунистов: Никому они больше не нужны – даже если восстанут из пепла

Они собираются навязать борьбу на предстоящих выборах, но ничего, кроме сожаления, это у избирателей не вызывает.

«Бойкот парламентских выборов? Это значит добровольно сложить знамена!» - заявил на днях в эфире одного из телеканалов председатель Партии коммунистов Владимир Воронин.

Меня этим заявлением он, честно говоря, ошарашил!

«Как? – подумал я. – Ведь этот человек в течение последнего года несколько раз призывал к политическим бойкотам: на президентских выборах и относительно консультативного референдума, объявленного Игорем Додоном».

И тут – на тебе: стремление к политической борьбе и даже вера в успех!

- Мы уверены, что мы будем и в следующем парламенте, - отрезал Воронин. – Более того, от того бардака и воровства, которые происходят в Молдове, мы можем даже выйти с очень солидным результатом на предстоящих парламентских выборах. С очень солидным.

- Солидным – это сколько?

- Это очень много голосов будут отданы за нашу партию. Я не социолог, но мы получим очень серьезный результат. Потому что у меня есть свои, так сказать, точки контроля.

Я бы их назвал хаотично движущимися частицами – потому что то, как Владимир Николаевич часто меняет свою позицию, – никакому рациональному объяснению не поддается.

Вспомним прошлые парламентские выборы. С каким лозунгом коммунисты в них участвовали? «Только ПКРМ, только Воронин». И с таким абсолютно провальным лозунгом партия вела себя совершенно инертно. «Слились…» - вздыхали многие. И, как выясняется, они были правы.

Потом президентские выборы. И был кто угодно, только не Воронин, принявший решение в выборах не участвовать. «Слились…» Потом история с референдумом…

Похвально, конечно, что коммунисты решили вернуться с политическую борьбу. Почему нет? Только возникает вопрос: борьба ли это будет? С какой командой коммунисты отправятся на выборы, если 2/3 депутатов сменили партийную прописку? Ответы на эти вопросы вы все прекрасно знаете.

Сейчас не только коммунисты пытаются воскреснуть. Это же делают и либерал-демократы, продвигающие идею замены молдавского языка в Конституции румынским. Это делает и Юрий Лянкэ, неожиданно ставший унионистом. Все крутятся, как умеют. Но только движения коммунистов почему-то вызывают только сожаления.

Никита ЗВЕРЕВ