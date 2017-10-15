Дипломатический скандал между Молдовой и Румынией: Бухарест переманивал молдавских чиновников?

Бывший премьер-министр Молдовы и новоиспеченный унионист Лянкэ признался, что ему предлагали в Румынии должность министра.

В моей голове до сих пор не укладывается мысль о невероятно скорой и кардинальной метаморфозе в униониста бывшего «всего лишь премьер-министра» Молдовы Юрия Лянкэ. На днях он, напомним, заявил, что с его точки зрения, «было бы неплохо объединиться с Румынией сегодня».

«Как любой рационально мыслящий человек, я понимаю, что после объединения Молдова войдет в ЕС, НАТО, что означает безопасность, а через год, два, пять будет четкая перспектива увеличить пенсии, зарплаты, обеспечить рабочие места и так далее», - заявил добавил Юрий Лянкэ.

Сижу огорошенный уже несколько дней. Я ведь человеку руку жал в супермаркете несколько лет назад! И даже подумать не мог, что он этой рукой будет описывать патетические фигуры при разговорах об унире…

Ну а если серьезно, то масла в огонь моего негодования подлило новое заявление политика. По его словам, в бытность премьером ему предлагали стать в Румынии министром по европейским фондам.

Оставим Лянкэ, который, по-видимому, полагает, что этим высказыванием он зарабатывает политические баллы. Возникает принципиально другой вопрос. Получается, что румынское правительство или люди, за ним стоящие, переманивают наших чиновников? Не называется ли это «вмешательством во внутренние дела страны»? Эту формулировку, кстати, наши политики очень любят, только употребляют ее почему-то только в отношении России.

Есть соблазн сказать: «Туда ему (или им?) и дорога!» Но как бы мы не относились к Лянкэ, то, что делает Румыния, - неправильно, недемократично, и вообще противоречит здравому смыслу. Неужто мы унирю проморгали, раз румынские власти считают позволительным делать подобного рода предложения молдавским чиновникам? Вопиющий случай! Я бы даже сказал, что это дипломатический скандал.

Только его не будет. Переведут заявление Лянкэ в разряд частных, если кто-то побузит – скажут, что такого предложения не было (что не исключено), да и устаканится все…

Интересно, к слову, как на высказывание Лянкэ отреагировали давнишние унионисты? Шалару, Гуцу, Фусу, Гимпу и прочие? Вот ведь их, наверное, зависть гложет!

Никита ЗВЕРЕВ