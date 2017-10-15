Российские танки - у ворот города

На днях я пообщался с одним своим однокашником, который пришел ко мне с желанием обсудить события в молдавской политике, и во время беседы мы затронули тему референдума анти-Киртоакэ, который состоится 19 ноября.

Рассерженный, мой бывший коллега сказал, что, несмотря на то, что он давно ждал этого референдума, теперь не знает, стоит ли в нем участвовать. «Меня не волнует, обоснованы ли уголовные дела Киртоакэ юридически, или это политика, пусть сами разбираются. Меня больше волнует то, что Киртоакэ действительно уничтожил город, и его следует отстранить от должности.

Но когда я думаю о том, что за этим может последовать…В последнее время, проходя мимо ворот города, мне кажется, что там, в кустах уже стоят российские танки. И я вовсе не шучу. Так уже надоело, что в этой стране всегда нужно выбирать меньшее из зол, и никогда нельзя выбирать действительно лучшее».

Мне понятен ход мыслей моего коллеги, потому что мнение о том, что отстранение Киртоакэ означало бы «отдать город в руки пророссийским силам» довольно популярно среди жителей столицы, и, конечно же, не зря. Последним шансом Киртоакэ действительно является страшилка про «российские танки», потому что дела в столице, действительно очень плохи, и нам не стоит таить шила в мешке, и делать вид, что не видим царящей вокруг разрухи, или действовать по принципу: «Он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын».

И вообще, этот «избирательный подход» типичен для нас – молдаван, и часто играет с нами злые шутки. С 2009 года (и даже раньше) мы все выбираем меньшее из зол, зная, что те, кого мы выбираем — отпетые ворюги. Но мы все равно продолжаем голосовать за них, потому что если мы этого не сделаем, «придут российские танки». Они (отпетые ворюги), в свою очередь знают, что страшилка про «российские танки» на нас действует безотказно, и самым циничным образом этим пользуются.

Боясь «российских танков», мы закрыли глаза на кражу миллиарда, и даже согласились его возвращать, позволили развалить нашу экономику, позволили «европейцам» выжить из страны почти всех ее граждан, годами терпим коррупцию, бюрократию и протекционизм, закрываем глаза на инсценировку реформ, на подрыв демократических институтов и даже на то, что наша страна захвачена небольшой группой людей. Думаю, что то положение, в котором мы оказались из-за этой боязни «российских танков», не нравится никому из нас.

Боже упаси, я не призываю недооценивать угрозу возвращения под влияние России, также как не стоит недооценивать и другие внешние угрозы, в том числе и западные, которые несут в себе потерю нашего суверенитета и независимости, но и передергивать тоже не стоит.

…Честно Вам скажу, я не являюсь сторонником Дорина Киртоакэ, но я и не из тех, кто хочет его отстранения любой ценой. То чего я жду от этого референдума, это чтобы граждане смогли высказать свое мнение честно, без давления и без страшилок. Чтобы каждый поступил, как хочет: кто хочет бойкотировать – остался бы дома, или пошел на рыбалку, кто хочет поддержать Дорина Киртоакэ – пошел бы и проголосовал против его отстранения, а те, кто хочет его отставки – пошли бы и проголосовали за это.

Важно, чтобы о Дорине Киртоакэ судили по его успехам и неудачам, недостатками и достоинствам, но никак не из страха, что «придут российские танки». Если мы будем продолжать голосовать, боясь российских танков, тогда мы ничего не добьемся ни после этого референдума, ни после предстоящих парламентских выборов.

Думитру Спэтару