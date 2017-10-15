Топ-10 инициатив, ознаменовавших начало нового политического сезона

В новый политический сезон партии вступили хорошо подготовленными. Был обнародован целый ряд интересных инициатив, которые задали тон некоторым событиям, и всколыхнули общественность. Портал ТРИБУНА составил условный рейтинг этих инициатив.

1). Инициатива о переходе к президентской форме правления

Эта инициатива ПСРМ предполагает комплексный процесс, который ознаменует весь политический сезон. Представители ПСРМ намерены собрать подписи 1,5 миллиона граждан в поддержку этой своей инициативы, которая потрясла весь политический класс страны, и может и впредь быть предметом пристального внимания общественности.

2). Инициатива провести референдум по вопросу изменения избирательной системы

Эта инициатива была неожиданным ходом партии «Платформа Достоинство и Правда» (ППДП), которая заставила власть уйти в оборону, и вновь вернула вопрос изменения избирательной системы на политическую повестку дня страны, когда власть уже считала проблему решенной. Независимо от решения власти, ППДП от продвижения этой инициативы только выиграла.

3). Инициатива ввести в Конституцию евроинтеграцию как национальный приоритет

Это хороший ход со стороны Демократической партии, которая таким образом ясно дала понять партнерам в Брюсселе, что она привержена идее европейской интеграции страны. Вместе с тем, эта инициатива может стать хорошим лейтмотивом для предвыборной кампании, это если не говорить о том, что она позволила ДПМ выделиться среди остальных проевропейских партий.

4). Инициатива организовать референдум анти-Киртоакэ

Эта уже не новая инициатива социалистов этой осенью приобрела новые масштабы, и реализуется 19 ноября, когда состоится референдум. Независимо от его результатов, этот плебисцит, несомненно, станет главной темой нынешнего политического сезона.

5). Инициатива бойкотировать референдум анти-Киртоакэ

После объявления даты проведения референдума анти-Киртоакэ, ряд политических партий заявили о бойкоте плебисцита. Так политики вновь разделились на два лагеря, а это может повлечь за собой среднесрочные последствия для молдавской политики.

6). Инициатива создать проевропейскую правящую коалицию после следующих парламентских выборов

Эта инициатива принадлежит ДПМ, но остальные проевропейские партии, как например ППДП и ПДС, восприняли ее «в штыки». Таким образом, еще раз все убедились, что проевропейские партии в молдавской политике далеки от согласия, а их шансы на объединение практически равны нулю.

7). Инициатива консолидировать проевропейские партии

С такой инициативой чуть ранее выступила ППДП, а на днях – и ЛДПМ. Но пока ПДС хранит молчание, шансы на успех остаются лишь теоретически.

8). Инициатива создать единый антиолигархический фронт

Это более ранняя инициатива НП, но ее неоднократно выдвигала и ППДП. В последнее время, создается впечатление, что и другие политические силы все больше склоняются к ее реализации. Правда, пока, шансы на успех этой инициативы очень сложно прогнозировать.

9). Инициатива консолидации унионистского движения

Эта инициатива была обнародована как основная тема нового политического сезона, но пока она не очень «заметна» на подмостках политической жизни в Молдове. По крайней мере, пока. Посмотрим, что будет дальше.

10). Инициатива ограничить пожертвования в пользу политических партий

Эта инициатива ПДС предусматривает установление предельной суммы, которая может поступить в качестве пожертвования в пользу партии. Предлагается ограничить ее в пределах двух средних заработных плат по экономике. Это хорошая инициатива, но ее судьба во многом зависит от того, как ее воспримет парламент Республики Молдова.