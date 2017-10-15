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Общество
«Ловля покемонов»: Странные действия Андрея Нэстасе с телефоном озадачили кишиневцев
15.10.2017

Председатель ППДП Андрей Нэстасе странно повел себя в центре столицы.

В интернете появилось видео, на котором лидер Партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе совершает непонятные действия с телефоном. Он стремительно идет вперед, держа в вытянутых руках свой смартфон. Видео было снято в столичном парке.

Пользователи социальных сетей были озадачены странным поведением политика. Многие высказали предположение, что Нэстасе играет в популярную международную игру «Ловля покемонов». 


 
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