«Ловля покемонов»: Странные действия Андрея Нэстасе с телефоном озадачили кишиневцев

Председатель ППДП Андрей Нэстасе странно повел себя в центре столицы.

В интернете появилось видео, на котором лидер Партии «Платформа Достоинство и Правда» Андрей Нэстасе совершает непонятные действия с телефоном. Он стремительно идет вперед, держа в вытянутых руках свой смартфон. Видео было снято в столичном парке.

Пользователи социальных сетей были озадачены странным поведением политика. Многие высказали предположение, что Нэстасе играет в популярную международную игру «Ловля покемонов».