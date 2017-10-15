15 Октября 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Руководство авиакомпании Valan: Самолет, рухнувший в Африке, в котором погибли четверо граждан Молдовы, был технически исправен
15.10.2017

По одной из версий, причиной трагедии мог стать неправильно закрепленный на борту груз.

Напомним, что вчера, 14 октября, в Кот-д’Ивуаре рухнул самолет, принадлежащий молдавской авиакомпании Valan International Cargo Charter. В авиакатастрофе погибли четверо наших граждан, пострадали еще двое наших соотечественников. Самолет был выпущен в 1975 году.

Компания Valan International Cargo Charter была создана в 90-х годах. В ней работают 120 человек. Её флот состоит из трёх самолетов Антонова и восьми вертолетов МИ-8. Фирма занимается перевозкой грузов, людей и гуманитарной помощи. В числе её клиентов - Организация объединённых наций и Агентство США по международному развитию.

- Мы пока ничего нового вам сказать не можем, - развела руками руководитель отдела международных отношений авиакомпании Кристина Грицкан. - Неужели вы думаете, что за двадцать четыре часа можно назвать предварительную версию авиакатастрофы? Следите за нашими пресс-релизами!

- Самолет был технически исправен, - признался нам Сергей Соломахин, отвечающий за техническое обслуживание в авиакомпании Valan ICC. - Причиной крушения может быть что угодно!

По одной из версий, причиной авиакатастрофы мог стать груз, который был неправильно закреплен на борту самолета.

Леонид РЯБКОВ


 
Количество просмотров:
34
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.