Гостеприимная Молдова: cтереотипы туристов о нашей стране

Как путешествие по республике разбивает стереотипы иностранных туристов, и когда страна будет использовать свой туристический потенциал на полную катушку.

Молдова — страна с интересной историей, богатой культурой, красивыми традициями, вкусной кухней и известными далеко за пределами республики винами. Но самое главное — здесь проживают хорошие, гостеприимные и трудолюбивые люди с широкой душой. Однако несмотря на все эти плюсы Молдова не манит туристов, так как привлекательность нашей страны среди иностранцев достаточно низкая.

Что отталкивает туристов?

1. Дороги, мусор и мрак

Качество дорог, кучки мусора и отсутствие освещения даже на центральных улицах Кишинева — огромный минус с туристической точки зрения. Внешний вид столицы должен привлекать, а не отталкивать. Впрочем, в ужас от столичных пейзажей приходят не только иностранцы, но и местные жители.

2. Музеи, которые не работают по выходным

Власти страны для привлечения туристов в республику предложили организовывать мини-туры по Молдове. Однако, если человек приедет в Кишинев в такое короткое путешествие, то рискует столкнуться с тем, что большинство музеев в выходные дни закрыты. Эту ситуацию, как считают представители.

3. Отсутствие культуры вождения

Туристы удивляются стилю вождения в Молдове. Чего только стоят кишиневские маршрутки — подрезают, не уступают, нарушают ПДД. Впрочем, водителей-лихачей хватает в любом городе нашей страны. А еще туристы поражаются обилию припаркованных вдоль узких улиц Кишинева автомобилей.

4. Скучный Кишинев, нет развлечений, куда сходить?

Каждый из нас сталкивался с проблемой куда сводить и что показать иностранным гостям в Кишиневе. И так на вскидку хватит пальце одной руки, что можно показать в нашем городе. При этом всю столицу можно обойти за весь день. Впрочем, если знать историю родного города, то всегда можно заинтересовать собеседника. Однако, гостей, которые предпочитают хлеб и зрелища в столице, увы, ничем не удивить…

Сорокская крепость ночью

Бендерская крепость

Кэприянский Свято-Успенский Монастырь

Свято-Параскевинский Хынковский женский монастырь

Дом купца Назарова, последние лет десять просто разрушается. Ему около 150 лет.

Отдых на Днестре. Бакотский залив.

Четыре стереотипа о Молдове

Как рассказала в интервью Sputnik начальник департамента внутреннего туризма российской компании "Интурист", эксперт ассоциации туроператоров России и член общественной комиссии при Ростуризме Мария Леонова, в последнее время у туристов и общественности сложилось четыре стереотипа о Молдове.

Во-первых, Молдова — совершенно аграрная страна-придаток.

Во-вторых, некачественные молдавские вина, вокруг которых была поднята шумиха, в том числе в российских СМИ.

В-третьих, достаточно развитые националистические настроения на территории республики.

В-четвертых, совершенно не развитая инфраструктура — как будто ее и вовсе нет.

Стереотипы, которые оказались мифом

Как рассказала Леонова, посетив республику в рамках ознакомительного тура, все стереотипы оказались развенчаны.

"Убедились, что Молдова готова принимать российских туристов, и у нее есть для этого квалифицированные прекрасно говорящие на русском языке гиды. В отелях, ресторанах персонал русскоговорящий. И настроение гостеприимное. Это, конечно, вызывает положительные эмоции", — добавила эксперт.

Говоря о стереотипе о некачественном вине, собеседница пояснила, что, поездив по винным предприятиям страны, она отметила тенденцию сохранения традиций Молдовы, как винной республики.

"Однако при этом на молдавские винники используют совершенно новые технологии и достаточно жесткие внутренние стандарты качества. Поэтому миф о некачественном вине тоже развенчан", — рассказала Леонова.

Специалист также прокомментировала и гостиничную инфраструктуру: "Гостиницы, в которых мы проживали, полностью соответствуют той категории, на которую они номинировались".

"Разрабатывая это направление, к примеру, у нас в "Интуристе", было изучено очень много материала о Молдове — как много фестивалей проходит сейчас на территории республики. Здесь прекрасная инфраструктура, которая привязана к туристической — количество заправок очень большое, не везде, конечно, но есть идеальные дороги", — сказала эксперт.

По ее словам, единственный минус — это освещение. "Очень темно. Для столицы существует понятие как "вечерний бренд". Люди, которые приезжают должны иметь возможность и прогуляться вечером. Это надо решать", — заключила эксперт.

Елена Комолова