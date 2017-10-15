Гостеприимная Молдова: cтереотипы туристов о нашей стране

|
|
...
|
Интересное
Как путешествие по республике разбивает стереотипы иностранных туристов, и когда страна будет использовать свой туристический потенциал на полную катушку.
Молдова — страна с интересной историей, богатой культурой, красивыми традициями, вкусной кухней и известными далеко за пределами республики винами. Но самое главное — здесь проживают хорошие, гостеприимные и трудолюбивые люди с широкой душой. Однако несмотря на все эти плюсы Молдова не манит туристов, так как привлекательность нашей страны среди иностранцев достаточно низкая.
Что отталкивает туристов?
1. Дороги, мусор и мрак
2. Музеи, которые не работают по выходным
3. Отсутствие культуры вождения
4. Скучный Кишинев, нет развлечений, куда сходить?
Сорокская крепость ночью
Бендерская крепость
Кэприянский Свято-Успенский Монастырь
Свято-Параскевинский Хынковский женский монастырь
Дом купца Назарова, последние лет десять просто разрушается. Ему около 150 лет.
Отдых на Днестре. Бакотский залив.
Четыре стереотипа о Молдове
Как рассказала в интервью Sputnik начальник департамента внутреннего туризма российской компании "Интурист", эксперт ассоциации туроператоров России и член общественной комиссии при Ростуризме Мария Леонова, в последнее время у туристов и общественности сложилось четыре стереотипа о Молдове.
Во-первых, Молдова — совершенно аграрная страна-придаток.
Во-вторых, некачественные молдавские вина, вокруг которых была поднята шумиха, в том числе в российских СМИ.
В-третьих, достаточно развитые националистические настроения на территории республики.
В-четвертых, совершенно не развитая инфраструктура — как будто ее и вовсе нет.
Стереотипы, которые оказались мифом
Как рассказала Леонова, посетив республику в рамках ознакомительного тура, все стереотипы оказались развенчаны.
"Убедились, что Молдова готова принимать российских туристов, и у нее есть для этого квалифицированные прекрасно говорящие на русском языке гиды. В отелях, ресторанах персонал русскоговорящий. И настроение гостеприимное. Это, конечно, вызывает положительные эмоции", — добавила эксперт.
Говоря о стереотипе о некачественном вине, собеседница пояснила, что, поездив по винным предприятиям страны, она отметила тенденцию сохранения традиций Молдовы, как винной республики.
"Однако при этом на молдавские винники используют совершенно новые технологии и достаточно жесткие внутренние стандарты качества. Поэтому миф о некачественном вине тоже развенчан", — рассказала Леонова.
Специалист также прокомментировала и гостиничную инфраструктуру: "Гостиницы, в которых мы проживали, полностью соответствуют той категории, на которую они номинировались".
"Разрабатывая это направление, к примеру, у нас в "Интуристе", было изучено очень много материала о Молдове — как много фестивалей проходит сейчас на территории республики. Здесь прекрасная инфраструктура, которая привязана к туристической — количество заправок очень большое, не везде, конечно, но есть идеальные дороги", — сказала эксперт.
По ее словам, единственный минус — это освещение. "Очень темно. Для столицы существует понятие как "вечерний бренд". Люди, которые приезжают должны иметь возможность и прогуляться вечером. Это надо решать", — заключила эксперт.
Елена Комолова
Обсуждение новости
|