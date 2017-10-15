Русские жены - американские мужья

Этим летом известный молдавский предприниматель Иоланта Мура покинула пост генерального директора компании «Bemol Retail» в связи с замужеством. В конце июня она вышла замуж за американского дипломата Бена Уильямса, работающего в посольстве США в Молдове. Почему американцы женятся на девушках из Восточной Европы и как складываются отношения в таких браках? Рассказывает Галина Бугаева (на фото), в недавнем прошлом – активист Демократической партии, эмигрировавшая в США.

Кто ищет себе «русских» жен

Есть известная фраза: «Не путайте туризм с иммиграцией». Зачастую люди, путешествующие по Америке, всеми способами пытаются остаться в стране.

Госдепартамент США ввёл изменения правил соблюдения визового режима. Если, например, человек нашёл работу, получил возможность учиться или встретил свою любовь, то подача прошения об изменении визового статуса в течение первых трёх месяцев пребывания в США будет рассматриваться как умышленный обман при оформлении визы. Статус не будут ни менять, ни продлевать. А если виза просрочена, визитёр подлежит депортации. Визовые правила постоянно ужесточаются, но люди ищут лазейки -и находят их.

Кто-то выбирает замужество, приехав по визе невесты или в качестве законной жены, отдавая предпочтение белым американцам. А некоторые американцы, будучи в командировке, отпуске, на учёбе в России или Молдове, присматривают себе русскую жену. Другие, что модно сегодня, находят любимую по интернету. Их привлекает экзотическая красота наших девушек.

Психологи утверждают, что иммиграция по шкале стресса приравнивается к ста баллам, даже введено понятие «культурный шок». Всё, что в родной стране было простым и понятным, в США становится абсолютно другим. Языковой барьер, незнание бюрократических процедур, неумение собирать необходимую информацию, а главное - перестраивать свои привычные стереотипы поведения вызывает шок. Любой бытовой вопрос оборачивается проблемой, ведь это не переезд в другую квартиру или город, а переезд в другую страну с ее законами, традициями, культурой.

Да, влюбиться можно в человека любой национальности. Но вот ужиться в бытовом смысле легко далеко не с каждым, сказывается разница менталитетов, образа жизни, религии, системы образования, отношений с родителями мужа... Нашему человеку трудно привыкнуть к смене климата, резкому перепаду температур, изменению пищи. Не надо ждать принца и его замка, в реальности в этой стране надо много работать. Нет длительных отпусков, бесконечных праздничных дней, даже больничные могут быть только в госучреждениях и в отдельных частных компаниях.

Иоланта Мура и американский дипломат Бен Вилльямс

19 миллионов американцев находятся в депрессии, а каждый пятый имеет психические расстройства… Жуткая статистика. Часто, к сожалению, именно такие мужчины ищут себе русских жен. Они не делят нас на русских, украинок, молдаванок, евреек и др. - мы все для них «русские». Они клянут американских жен, «испорченных эмансипацией». Американки не меньше русских хотят иметь семью и надёжного мужа. Но они живут в своей стране, здесь учились, знают законы и смогут защитить себя в случае необходимости. А вот русская жена будет всё терпеть, она менее привередлива и более зависима.

Американцы не лучше и не хуже нас - они абсолютно другие!

Я попыталась выяснить, как живут под одной крышей русские жены и американские мужья, что не нравится мужьям - американцам или их жёнам. Беседовала со знакомыми, живущими в разных штатах Америки, с теми, кто сам замужем за американцем или чья дочь вышла замуж за гражданина США. Сколько людей, столько и мнений. Выслушала немало исповедей. Высказываю своё, сложившееся в ходе бесед и за годы жизни в США. Думаю, что некоторые наблюдения характерны для многих смешанных пар.

Прежде всего, это взгляд на семью, детей, школу. В американских семьях много детей. В русских принято сравнивать, кто из детей лучше учится, более талантлив, аккуратен и пр.. У американцев другой подход: хвалят в равной степени всех, много и часто, в т. ч. и по пустякам. В США ставят целью развивать в детях независимость, самодостаточность. Мне кажется, что американские дети более непосредственные, жизнерадостные, спортивные, чем русские. В Америке почти с рождения ребёнок усваивает, что у него всегда есть право выбора - в школе, спорте, занятиях музыкой, проведении дней рождения, выборе одежды, посещении тех или иных мероприятий и пр. Ни родители, ни учителя не давят на принятие решений даже в важных вопросах. Согласитесь, что в наших семьях эта привилегия принадлежит родителям. И к этому готова не каждая русская мать.

Спорт как семейное увлечение

Американцы в своём большинстве помешаны на спорте. Им это успешно прививают еще в школе, где один из главных предметов - физкультура. Американские мужья возмущаются тем, что русские жёны не уважают их привычки. Дети с детства разбираются в американском футболе, отцы берут их с собой на матчи, а русские жёны игнорируют эти игры, американские же жёны всегда на стадионах вместе с семьёй или все вместе смотрят игры по телевидению. Это мнение высказали сразу несколько американцев, говоря о том, что они понимают разницу в воспитании, но американский футбол!... И тут их заклинивает.

Как правильно стоять в очереди

Поговорим о поведении в общественных местах. Русские жены, как замечают американцы, громко разговаривают в магазинах, привлекая внимание окружающих, зачастую слишком близко подходят к впереди стоящим людям. В Америке, если есть очередь, то все стоят друг от друга на расстоянии вытянутой руки. А если невольно подошли ближе или пересекли путь другому человеку, то обязательно извинятся оба. Это нарушение «прайвеси» - личного пространства. Оно распространяется на дом, территорию возле дома, машину. Слова «спасибо», «извини» в течение дня звучат с десяток раз не только в общественных местах, но и в семьях. Русские же, прожив в США по пять и более лет, не научились произносить эти слова.

Надо быть готовым и к тому, что у мужа и жены отдельные банковские счета, кредитные карточки. По очереди могут закупать продукты или выделять на расходы заранее оговоренную сумму, что в порядке вещей. Американцы не воспринимают женщин как слабое создание. Женщина для них - конкурент в образовании, профессии, бизнесе.

«Чемоданное» настроение

В путешествие, даже если оно меньше чем на неделю, русская жена берёт пару чемоданов, чему удивляются американские мужья. На каждый вечер разные платья, под каждый наряд туфли, сумочки, шляпки, кепки. А еще кремы, шампунь, кондиционер, хотя всё это есть в гостиницах или на корабле. Если в аэропорту вы видите пару, где мужчина с рюкзаком за спиной катит тележку с чемоданами, знайте - это американский муж, все его вещи за спиной в рюкзаке, а чемоданы принадлежат его русской жене. Американка же берёт в отпуск несколько маек, шорты, джинсы (на каждый день - смена одежды ), кепку, шлёпки, кроссовки. Вместе с тем американским мужьям нравится, что их жена ухожена, хорошо одета, что на неё обращают внимание.

Любите ли вы прятать баночки?

Накопление мусора. Русские склонны собирать подарочные коробки, чем и я грешу, жалко выбрасывать эту красоту. Собирают и стеклянные банки. Когда мужья спрашивают своих русских жён, зачем нужны эти банки, отвечают, что пригодятся в хозяйстве. Я думаю, что осталась привычка консервировать овощи на зиму, хотя в этом нет необходимости, в магазинах есть консервация из всех стран мира. Вот рачительные русские хозяйки и не выбрасывают банки, забивая ими шкафы и раздражая этим своих мужей.

Но в то же время, я знаю несколько американских жён и даже девочек, которые абсолютно всё - одежду чистую и использованную, обувь, упаковки от любой еды, обыкновенные ненужные коробки, сумки, карандаши, ящики и пр. бросают на пол. Мусора навалено по колено, он покрывает весь пол, закрывает проход к двери. А русская тёща рассказала мне о своём «аккуратном» американском зяте, который свои рубашки сдаёт в химчистку, а всё остальное запихивает в шкаф, заталкивая ногой. Русская жена пыталась воспитывать своего американца в течение двух лет - не получилось. Теперь она не обращает внимания, пусть делает так, как привык с детства. Сохранение мира в семье важнее. А может быть, это началось с американских гостиниц, где единожды использованные белоснежные полотенца бросают на пол? Аналогично поступают и дома…

Русские жёны, как говорят американцы, заставляют всех при входе снимать обувь - не только домочадцев, но и гостей. В Америке же это не принято. А ещё русская жена будет искать мастерские по ремонту: нужно отремонтировать телевизор, стиральную машину, холодильник, часы, туфли, нужны набойки на сапоги и т.п.. Американцы же легко расстаются со старыми вещами, выбрасывая их. Дешевле купить новые вещи, чем отремонтировать поломанные.

Шубы и валенки – в крови

Зимой легко одеты не только взрослые, но и младенцы, на ножках которых нет ни туфелек, ни пинеток, в лучшем случае простые носочки. А русские жёны надевают свои шубы, дубленки, чем удивляют американцев, детей кутают так, будто это Северный полюс.

К примеру, в конце июля приехала на учебу в университет штата Огайо московская семейная пара с сыном шести лет. Жара, влажность, температура выше +30 С, а мальчик в шерстяной кофте, брюках, шерстяных носках. Здесь и зимой так не одевают даже больных детей.

Холодец, селедка, вобла, голубцы

Отдельный разговор о еде. Весь свой выходной русская жена потратит, готовя несколько блюд на обед и ужин. А американка утром в выходной нарежет бутербродов и пойдёт с семьей на прогулку, пригласив на это время в дом уборщицу.

Русские жёны накрывают стол по любому поводу. Обилие еды зашкаливает. Американцы любят поесть, но это никак не связано с дружескими визитами к кому-то в дом. В гости в Америке приходят не есть, а общаться. Поэтому американцы готовятся к приему гостей очень просто: барбекю, пиво и непринуждённое общение с друзьями на два-три часа. Русские же жёны подходят к приему гостей основательно: составляют меню, закупают продукты и спиртное в избытке, приглашают всех знакомых (не дай бог кого-то забыть!). Американцы же очень заботятся, чтобы еда была полезной, низкокалорийной, с малым количеством соли и сахара. Они не особенно затрудняют себя готовкой еды, в пятницу вечером и в воскресенье после службы в церкви вся семья отправляется в ресторан.

В ресторанных меню особыми знаками помечены наиболее востребованные блюда, а также «диетические», «без холестерина», «для диабетиков» и пр. Кстати, такие блюда как холодец, селёдка, вобла, голубцы вызывают у большинства американских мужчин скрытое отвращение. Желе, по их мнению, может быть только сладким. А один из американцев рассказал мне, что от запаха варящейся гречки и куриных желудочков ему становится плохо и он открывает все окна. Субпродукты, по его мнению, используют только русские и азиаты.

Даже салат американцы предпочитают другой - это разные листья: латук, шпинат, кресс-салат и прочая зелёная травка - китайская, савойская с нежными гофрированными листочками, кольраби, орешки, брынза, семечки, помидоры черри с кусочками белого куриного мяса. И вся эта огромная миска заправлена одним из десятков имеющихся соусов.

«Счастливая жена - счастливая семья»



Из моих наблюдений: наиболее удачны те пары, в которых «русская жена» уже прожила в США достаточное время до замужества, знает нюансы американской жизни.

Американский зять моей подруги красиво сказал: «Счастливая жена - счастливая семья». У них трое сыновей, он не позволяет жене работать, она занимается собой, своей внешностью, фигурой. Живут в хорошем доме, оснащенном «умными» технологиями, когда с телефонам можно включить отопление, кондиционер, следить за происходящим в доме посредством камер наблюдения. Она забыла родной Кишинёв, начав жизнь с чистого листа, живя в самом европейском городе Америки - Бостоне. Но такое бывает крайне редко, наши невесты могут скорее рассчитывать на брак с американцем среднего достатка.

Хочу закончить таким известным высказыванием. Рай - это американская зарплата, английский дом, китайская еда и русская жена. Ад - это американская жена, английская еда, китайский дом и русская зарплата.

Галина БУГАЕВА