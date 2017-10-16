Поклонник Додона в Приднестровье стал жертвой покушения

Лидер Приднестровской Коммунистической партии Олег Хоржан стал жертвой попытки его физического устранения.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служа Компартии Украины, назвав инцидент «террористическим актом».

Компартия Украины не приводит подробностей произошедшего, сославшись на собственные информированные источники.

Как говорится в пресс-релизе КПУ, «заказ» на лидера приднестровских коммунистов непосредственно связан с его принципиальной позицией и жесткой критикой антинародной власти, стремлением защитить трудящихся от бандитского произвола олигархии».

«Это подтверждается и тем фактом, что попытка покушения на Олега Хоржана была совершена через несколько дней после встречи делегации ЦК ПКП с Президентом Молдовы Игорем Додоном, а также на следующий день после интервью Олега Хоржана, в котором он подверг резкой критике политику правящей олигархической верхушки Приднестровья, направленную на дестабилизацию политической ситуации в интересах крупного международного капитала», - отмечается в документе.

Сам Хоржан пока ничего не сообщал о попытке его физического устранения.

Хоржан подвергся жесткой критике в Приднестровье после того, как 7 октября он принял участие в прошедшей в Голерканах встрече «общественности Приднестровья» с Игорем Додоном. После этой встречи, в Приднестровье потребовали лишения Хоржана депутатской неприкосновенности. К этим требованиям присоединились даже представители руководства возглавляемой Хоржаном партии.