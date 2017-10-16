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Общество
Умер "отец боновой приватизации" Молдовы Виссарион Чешуев
16.10.2017

Сегодня не стало видного экономиста Виссариона Чешуева, которого называли отцом боновой приватизации. Причина смерти пока неизвестна.

Возглавлял департамент приватизации, созданный в 1991 году. Во время его руководства государственным Департаментом приватизации в стране осуществлялась массовая приватизация госимущества за боны народного достояния.. В 1999 году Чешуев был арестован во время получения взятки в 2 тысячи долларов. Сам Виссарион Чешуев уверен, что это была спланированная акция против него, за которой стоят «большие» люди. По приговору потерял все своё имущество.

- Мне повезло: последние полгода отбывания срока я работал в библиотеке пенитенциарных учреждений. Сортировал и перебивал книги, которые выбросили из библиотеки имени Крупской. Я там находил прижизненные издания Блока, Пастернака, Большую Советскую Энциклопедию 1927 года. Потрясающе! - рассказывал он "Комсомолке".

В последнее время выступал в СМИ в качестве экономического эксперта, был советником депутата парламента.

- Осенью 90-го года я написал статью «Какая приватизация нам нужна». Удалось показать, что массовая денежная приватизация невозможна без катастрофических показателей для всего народного хозяйства, - считает Виссарион Борисович. - Ни о чем не жалею! В Молдове, как ни в какой другой стране, сохранились практически все отрасли народного хозяйства купленные за боны, ни одно не обанкротилось. Сегодня Молдова состоит из граждан, которым есть, что терять!

Леонид РЯБКОВ


 
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