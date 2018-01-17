Мунсовет Кишинева взялся за главу "Некрополя для животных", направив запрос руководителю предприятия Autosalubritate

Муниципальный советник Кишинева Юрий Витнянский направил главе городского предприятия Autosalubritate Тудору Маниву запрос с просьбой разораться в инциденте, произошедшем на территории "Некрополя для животных".

В запросе отмечено, что речь идет о нанесении травмы волонтеру, который намеревался забрать собаку, находившуюся в вольере для бездомных животных.

Напомним, что Sputnik Молдова стало известно, что на этой неделе директор "Некрополя для животных" Василе Горя напал на кишиневца Романа Трахтмана и нанес ему удар металлической трубой по руке, целясь при этом, со слов Романа и очевидцев происшествия, в голову. Ссора произошла из-за желания Романа забрать из вольера овчарку, очевидно доставленную в "Некрополь" работниками этого учреждения.

По словам Трахтмана, в полиции Инспектората столичного сектора Чеканы его собираются допросить в качестве потенциального подозреваемого в краже этой собаки с территории "Некрополя". Сам активист утверждает, что не крал собаку, а она убежала из вольера, когда он открыл дверь, чтобы осмотреть лапу хромавшего животного.

Как сообщила корреспонденту Sputnik защитница прав животных Валентина Дудник, Василе Горя и его помощники травят собак по всему городу, свозят их тела в "Некрополь", сдирают с них шкуры и продают их изготовителям поясов из собачьей шерсти.

Сам Василе Горя от комментариев по телефону отказался.