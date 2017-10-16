Как Молдова стала членом ВТО и почему не получила от этого никакой пользы

В 1993 году началась подготовка к вступлению Молдовы в ГААТ.

В 1995-м ГААТ переименовали в ВТО. И первыми ее членами стали 112 стран - бывших членов ГААТ.

08 мая 2001 года мы подписали протокол о присоединении к ВТО.

1 июня парламент ратифицировал присоединение к ВТО. И 26 июля мы стали полноценными членами ВТО под номером 142.

С тех пор прошло уже чуть более 16 лет.

За такой срок рождается человечек и успевает стать и гражданином.

Какие наши успехи в качестве члена ВТО? Что из этого получилось и как это отразилось на экономическую и торговую деятельность Молдовы?

Ищем информацию на портале минэкономики. Ничего не находим.

В разделе "Международная экономическая кооперация" есть "Соглашение СНГ". В разделе "Торговля" есть стратегия развития внутренней торговли на 2014-2020 годы.

На порталах отраслевых министерств на тему ВТО также нет никакой информации.

Вот и все.

В июне прошлого года с визитом был генеральный директор ВТО. На портале минэкономики сообщили, что мы стали уже 84-м членом ВТО.

А ведь мы никак не могли быть 84-ми.

Дальше - больше. Подчеркивалось, что соглашение откроет перед Молдовой новые перспективы и доступ к внешним рынкам, уменьшит стоимость деловых отношений, оптимизирует товарооборот, и снизит бюрократизм. И что для реализации соглашения с ВТО правительство предпримет меры. А разве 16 лет не было предостаточно, чтобы эти меры принять?

Попытался позвонить некоторым начальникам из минэкономики, чтобы выяснить, может, где-то припрятаны отчеты о годовых результатах в отношениях с ВТО и со странами-членами ВТО.

Звоню. Ответ: кто такой и зачем тебе все это?

Объясняю что к чему.

Ответ. У них, оказывается, пертурбация с кабинетами, потому некогда уточнять что-либо.

В контексте нашего членства в ВТО следует уточнить некоторые детали.

Мы успели стать членами ВТО первыми из стран СНГ, в 2001 году.

Украина стала членом ВТО в 2008 году.

Россия вела переговоры 17 лет и стала членом ВТО только в 2012 году.

Как нашим удалось быть первыми?

Ведь только в октябре 2010 года правительство Думитру Брагиша приняло постановление №1035/2000, которым утвердило подробный перечень мер по годам по выполнению обязательств, принятых РМ перед ВТО. Обстоятельный, хорошо продуманный перечень мер.

Ведь по уставу ВТО, ст.11, члены по запросу обязуются консультировать других потенциальных членов, и особенно развивающиеся страны, по вопросам разработки технических регламентов. И мы нуждались в такой консультации.

А согласно ст.12 устава члены ВТО обеспечивают членам - развивающимся странам дифференцированный и более благоприятный режим.

Не дождавшись помощи, уже через полгода, в мае 2001 года, подписали протокол о присоединении.

У нас была реальная возможность несколько лет получать ежегодно от ВТО примерно по 250 миллионов долларов для подготовки к вступлению.

Не воспользовались.

Потому как была команда от президента: вступить в ВТО, потом разберемся.

Вот уже 16 лет разбираются.

При вступлении в ВТО основную подготовительную работу вели: министр экономики Андрей Куку, директор департамента международных экономических отношений Мариан Лупу и начальник управления данного департамента Октавиан Калмык.

Все хорошо известны.

Непонятно одно - почему за прошедшие годы снизился их кпд? Ведь они уже сами у руля проблем?

Рекомендую почитать постановление правительства №1035/16.10.2000.

Вы многое поймете.

Почему с внешней торговлей все плохо. Почему все эти годы импорт постоянно и неизменно в два раза больше экспорта. Почему за все эти годы, в принципе, в объемах импорта-экспорта почти ничего не изменилось.

Единственное "достижение" - удалось часть экспорта перенаправить с рынков СНГ на рынки ЕС.

И на этом "достижения" иссякли.

Привожу только часть предусмотренных и не выполненных до настоящее время мер.

Срок исполнения – постоянно.

При разработке нормативных и законодательных актов следует учитывать, что РМ:

- не будет вводить другие налоги и сборы на импорт товаров и услуг, помимо уже существующих (например, НДС, таможенная пошлина, акцизы и оплата таможенных процедур), которые могли бы противоречить правилам ВТО;

- предоставит освобождение от уплаты таможенных пошлин в соответствии с положениями ВТО;

- применит акцизы и НДС недискриминационного характера к товарам, импортируемым в РМ, в соответствии с положениями Соглашений.

Срок исполнения – ежемесячно, постоянно.

- Разработка и создание базы данных о сообщениях от стран-членов ВТО о принятых мерах в смысле Соглашения ВТО о технических барьерах на пути торговли и Соглашения ВТО о санитарных и фитосанитарных мерах;

- направление отраслевым органам и заинтересованным лицам сводной информации о таких сообщениях;

- разработка программы подготовки экспертов министерств, департаментов и других учреждений, ответственных за разработку и утверждение технических регламентов по методологии разработки технических требований.

Срок исполнения - 6 месяцев, постоянно.

Создание и обеспечение функционирования отраслевых информационных центров, ответственных за информирование на основании Соглашения ВТО о применении санитарных и фитосанитарных мер, в рамках Министерства здравоохранения и министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Срок исполнения – постоянно.

Обязательства по обеспечению соблюдения положений и полное выполнение следующих соглашений ВТО:

- Соглашение о введении в действие ст. VII GATT 1994;

- Соглашение по сельскому хозяйству;

- Соглашение о технических барьерах на пути торговли;

- Соглашение о применении санитарных и фитосанитарных мер;

- Соглашение о введении в действие ст. VI GATT 1994;

- Соглашение о субсидиях и компенсационных мерах и Соглашение об охране видов;

- Соглашение о предотгрузочной инспекции;

- Соглашение о текстильных изделиях и одежде;

- Соглашение о процедурах в области лицензий на импорт;

- Соглашение об аспектах прав интеллектуальной собственности, связанных с торговлей.

Пока наше министерство экономики надумает что-либо публиковать о ВТО, привожу адрес портала внешнеэкономической информации министерства экономического развития Российской Федерации. На первой странице можно активировать, в том числе, и соглашение ТБТ ВТО.

http://www.ved.gov.ru/mdb/vto/soglashenia_vto/

На портале ВТО есть только английская, французская и испанские версии. Они, видимо, забыли о требованиях ООН, что официальными языками информирования являются еще и русский, арабский и китайский.

Думитру БАРБАЛАТ