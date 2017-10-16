Пророссийские силы оказываются в двойном выигрыше из-за конкуренции между европейской интеграцией и унионизмом, мнение

Основным подпитывающим унионизм источником является неэффективность молдавских властей, пишет политолог Дионис Ченушэ в аналитической статье для Агентства IPN.

Хотя европейская интеграция предоставляет инструменты для создания новых или дополнительных институциональных и финансовых возможностей для улучшения жизни населения, её потенциал используется слабо, считает политолог.

Дионис Ченушэ полагает, что каждая неудача проевропейских властей оказывается на руку унионистским силам, но не им одним.

Он подчёркивает, что усиление унионизма служит стимулом для пророссийских партий, которые умело используют геополитические фобии общественности для накопления электорального капитала.

Конкуренция между проектом интеграции в ЕС в качестве независимого государства и проевропейским унионизмом, пишет Ченушэ, означает двойной политический выигрыш для пророссийских сил. С одной стороны, они мобилизуют социальные категории, восприимчивые к геополитическому месседжу. С другой стороны, они одновременно дискредитируют европейскую интеграцию и унионизм, называя их дестабилизирующими факторами для государственности Молдовы и тех ценностей, на которых она основана (русское православие и т. д.).

Политолог напоминает о том, что важным поворотным моментом стало введение в июле 2017 года смешанной избирательной системы, которая позволяет углублять геополитические расхождения, делающие разделённое общество ещё более хрупким.

Одним из последствий смешанной избирательной системы может стать рост влияния молдавского национализма, продвигаемого ПСРМ и тесно связанного с российским геополитическим пространством, отмечает Дионис Ченушэ.

По его мнению, в списке проигравших может оказаться проевропейская непарламентская оппозиция, которая, хотя и пройдёт в парламент, может недосчитаться голосов из-за растущего унионистского проевропейского полюса.

Находящиеся у власти демократы желают воспользоваться политическими обстоятельствами, в том числе укреплением позиций проевропейских унионистов, чтобы обеспечить себе комфортное присутствие в парламенте следующего созыва, заключает политолог.