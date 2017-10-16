Европейская интеграция, проевропейский унионизм и недостатки молдавских властей

Конкуренция между проектом интеграции в ЕС в качестве независимого государства и проевропейским унионизмом означает двойной политический выигрыш для пророссийских сил....



Дефицит общественного доверия к государственным институтам, затруднения с реформами, включёнными в европейскую повестку дня, из-за сохраняющегося олигархического характера политической власти, а также из-за эксплуатации общественных линий разлома популистскими силами, увеличивают сомнения в эффективности европейской интеграции для повышения функциональности Молдовы как государства.

Альтернативным решением для процесса европейской интеграции, по мнению унионистских сил, является воссоединение с Румынией. Тем самым Молдова автоматически стала бы частью европейского клуба (ЕС) и немедленно оказалась бы под защитой Североатлантического альянса (НАТО). С помощью этого упрощённого подхода такие политические силы, как Партия национального единства, предлагают решить многочисленные животрепещущие проблемы, стоящие перед Молдовой, начиная от борьбы с коррупцией и заканчивая обеспечением более качественных государственных услуг для населения.

Вместо темы исторической и глубоко сентиментальной, унионизм всё чаще презентуется сквозь прагматичную призму государственной политики, уже существующей в Румынии и проводимой на благо коллективных интересов молдавских граждан, независимо от их национальности. Озвучиваемые унионистами мнения дают понять, что европейская повестка дня, вытекающая из реализации Соглашения об ассоциации, даёт мало гарантий того, что Молдова когда-либо вступит в ЕС. Медленный или ограниченный преобразующий характер европейской интеграции и отсутствие чёткой европейской перспективы являются основными аргументами, благоприятствующими позиции унионистов и их риторике.

Если бы нынешние (и прежние) проевропейские власти продемонстрировали основательность и последовательность в процессе сближения с европейскими стандартами и практикой, то унионистам потребовалось бы больше времени и ресурсов, чтобы сделать свой месседж привлекательными. Занимаясь формированием положительного представления о себе, а не изменением сути своих действий, нынешние власти непрерывно способствуют отчуждению граждан от государства – с одной стороны, а с другой – от молдавской либеральной демократии, сотрясаемой кризисами на протяжении последних восьми лет. Некоторые категории граждан предпочитают эмигрировать, другие поддерживают идею воссоединения с Румынией. Однако многие граждане выражают готовность принять те власти, которые продвигают нелиберальные принципы, вдохновлённые российской моделью и продвигаемые пророссийскими политическими силами, в том числе президентом страны Игорем Додоном.

Проевропейский унионизм

Образ и месседжи унионизма претерпели значительные изменения, он стал более заметным, признанным и сильным политическим движением. Рост признания этого движения основан на пройденном Румынией пути европейской интеграции, с его успехами на отдельных направлениях (борьба с коррупцией и т.д.), а также на неоднократных неудачах молдавских властей, которые скомпрометировали государственные институты и подорвали общественный договор. Вследствие этого унионизм стали продвигать в качестве короткого пути в Европу и способа расширить более высокое качество правления на территорию и население в границах Республики Молдова.

Однако проевропейский унионизм пока не пользуется поддержкой крупных политических партий, что удерживает его на второстепенных позициях. Неспособность проникнуть в центральное политическое „русло” объясняется пока недостаточной привлекательностью унионизма для большей части населения и призывами пророссийских сил поставить это движение вне закона. Способ, посредством которого унионизм стремится сломать молдавские политические стереотипы, заключается в европеизации своего дискурса и упрощении политических и геополитических реалий в регионе.

Отсутствие эффективных предложений касательно того, как управлять российским фактором и его более широкими последствиями через приднестровский конфликт, гагаузскую автономию или симпатизирующие России нацменьшинства, является одной из главных слабостей унионистов. Принятие на вооружение проевропейского дискурса не может заменить собой отсутствие убедительной концепции по поводу аспектов, связанных с безопасностью, а также по поводу привязанности многих граждан Молдовы к идеологическому, информационному и идентичностному пространству, в котором доминирует и постоянно укрепляет свои позиции Россия.

Унионизм и недостатки проевропейских властей

Основным подпитывающим унионизм источником является неэффективность молдавских властей. Хотя европейская интеграция предоставляет инструменты для создания новых/дополнительных институциональных и финансовых возможностей для улучшения жизни населения, её потенциал используется слабо.

Поэтому каждая неудача проевропейских властей оказывалась на руку унионистским силам, но не только им. Усиление унионизма служит стимулом для пророссийских партий, которые умело используют геополитические фобии общественности для накопления электорального капитала.

Важным поворотным моментом стало введение в июле 2017 года смешанной избирательной системы, которая позволяет углублять геополитические расхождения, делающие разделённое общество ещё более хрупким. Одним из последствий смешанной избирательной системы может стать рост влияния молдавского национализма, продвигаемого ПСРМ и тесно связанного с российским геополитическим пространством. В списке проигравших может оказаться проевропейская непарламентская оппозиция, которая, хотя и пройдёт в парламент, может недосчитаться голосов из-за растущего унионистского проевропейского полюса. Находящиеся у власти демократы желают воспользоваться политическими обстоятельствами, в том числе укреплением позиций проевропейских унионистов, чтобы обеспечить себе комфортное присутствие в парламенте следующего созыва.

Вместо заключения...

Дефекты властей оказывают разрушительное воздействие на европейскую интеграцию как проект модернизации Молдовы. Имитируемое, частичное или затягиваемое реформирование страны содействует формулированию новых аргументов, выгодных для унионистского движения. Таким образом, подсчитывая неудачи политики по европейской интеграции и сближению Молдовы c ЕС, унионисты пропагандируют идею о том, что членство в ЕС может стать реальностью лишь в результате воссоединения с Румынией.

Конкуренция между проектом интеграции в ЕС в качестве независимого государства и проевропейским унионизмом означает двойной политический выигрыш для пророссийских сил. С одной стороны, они мобилизуют социальные категории, восприимчивые к геополитическому месседжу. С другой стороны, они одновременно дискредитируют европейскую интеграцию и унионизм, называя их дестабилизирующими факторами для государственности Молдовы и тех ценностей, на которых она основана (русское православие и т. д.).

Проевропейский унионизм будет играть особую роль в ходе избирательной кампании 2018 года, он даже способен расколоть непарламентскую оппозицию. Тем не менее, в последующие годы унионистское движение будет тестировать зрелость молдавского политического класса, в особенности проевропейских политических сил, заинтересованных в интеграции Молдовы в ЕС в качестве независимой и идеально функционирующей государственной структуры.

Дионис Ченуша