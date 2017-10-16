Юрие Готишан: Региональное развитие в Молдове требует более крупных финансовых вложений со стороны государства

Региональное развитие в Молдове требует более крупных финансовых вложений со стороны государства, считает экономический эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Юрие Готишан.

Как передает "ИНФОТАГ", он отметил в своем исследовании, что "в 2017 г. из Национального фонда регионального развития (НФРР) на различные проекты было выделено 200 млн. леев, что составляет всего 0,3% от ВВП, тогда как в Эстонии и Литве данный показатель равен 5%, в Румынии - 2,5%".

По его словам, "доля европейских партнеров в региональных проектах, часто значительно превышает государственную, а разделение Молдовы на шесть регионов развития при такой малой территории - неэффективно при распределении государственных средств".

"Отсутствие четкого механизма финансирования приводит к тому, что средства на каждое направление регионального развития распределяются неравномерно. Отсутствует общая картина оценки результатов проектов, эффективности использования средств. Поэтому необходимо сделать региональное развитие межминистерской областью сотрудничества, чтобы получить общую информацию о других инструментах государственного финансирования, - из Национального фонда развития сельского хозяйства, дорожного фонда и других, которые так или иначе связаны с развитием регионов", - отмечает эксперт.

"Чтобы эффективно реализовать Национальную стратегию регионального развития до 2020 г., (на которую государство планирует потратить порядка 7 млрд. леев), необходимо повысить ежегодную долю финансирования НФРР минимум до 2% ВВП или в лучшем случае - 4%, как в странах Евросоюза ", - заключил Готишан.