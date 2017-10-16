Национальная система неподкупности: игра не по правилам?

Виктор Суружиу

Ожидалось, что руководство Национального органа по неподкупности (НОН), который неработоспособен на протяжении 14 месяцев, будет назначено в начале октября.

Однако Совет по неподкупности решил провести новый конкурс после того, как кандидаты на руководящую должность не прошли тестирование на детекторе лжи.

Скандал вокруг результатов конкурсных испытаний приоткрыл завесу над событиями, которые разворачивались «за кулисами» конкурса. Претендент, получивший наивысший балл и не прошедший испытание на полиграфе, обвинил власти в игре не по правилам.

Декларации вне контроля

Национальный орган по неподкупности занимается проверкой декларации чиновников и депутатов. Он образован в августе 2016 г. из Национальной антикоррупционной комиссии, которая обладала статусом констатирующей инстанции и не могла применять к нарушителям санкций. С тех пор антикоррупционное учреждение фактически не работает, поскольку в нем нет руководителя. В штате НОН должно быть 30 инспекторов, обладающих независимым статусом, с зарплатой от 14,2 до 16,3 тыс. леев. Они смогут не только констатировать нарушения и требовать объяснений, но и при необходимости налагать санкции, обращаться в суд и добиваться конфискации имущества.

Процедура, которая должна быть очень быстрой, оказалась длительной. В этой связи эксперты напоминают одну из статей Закона о Национальном органе по неподкупности, которая касается полномочий инспекторов по неподкупности. Закон предусматривает, что они могут собирать и обрабатывать информацию, полученную только в течение одного финансового года. Таким образом, пока НОН приступит к работе, часть деклараций чиновников наверняка выпадет из его поля зрения.

Кроме того, из-за затягивания процесса реорганизации могут быть пропущены сроки исковой давности, в том числе для привлечения к ответственности за правонарушения при декларировании имущества, доходов и личных интересов. Декларации в этом году были собраны, но неизвестно, когда они будут (если будут) опубликованы, учитывая тот факт, что до сих пор не выбрана компания, которая обеспечивала бы сканирование документов для их размещения в сети в электронном виде.

Много вопросов у общественности вызвал также отбор и назначение судей, специализирующихся на судебном контроле деятельности по тестированию профессиональной неподкупности. Высший совет магистратуры утвердил для этой работы некоторых служителей Фемиды, среди которых было несколько человек с проблемами с точки зрения неподкупности. Ранее они фигурировали в журналистских расследованиях. По мнению экспертов, это обстоятельство способно скомпрометировать систему неподкупности в Молдове еще до того, как она начнет работать в полную силу.

Конкурс затянулся на полгода

Старт конкурсу на должности председателя и вице-председателя НОН был дан только в апреле 2017 г., затем его продлили до 15 мая. Согласно разработанному регламенту, конкурсные досье кандидатов следовало рассмотреть на следующий день после завершения процедуры приема документов. Кандидаты проходят письменное тестирование и устное собеседование, а также проверку на полиграфе. Утверждение в должности на 5-летний срок победителя конкурса – прерогатива президента страны.

Заявки поступили от четырех претендентов. Речь идет о Теодоре Кырнаце, члене (теперь уже бывшем) Высшего совета магистратуры, Анатолие Дончу, и.о. руководителя НОН, Викторе Стрэтилэ, бывшем вице-председателе Национальной комиссии по неподкупности, и Лилиане Кишкэ, который в этой комиссии занимал должность главы Управления контроля доходов и собственности. Затем было объявлено еще об одном претенденте – офицере Финансовой гвардии Франсиско Талмаче. Последние два кандидата желают занять кресло вице-председателя НОН. Им предстоит сдать те же экзамены, что и претендентам на должность главы учреждения.

Дончу 12 сентября был отстранен от участия в конкурсе после подачи жалобы. Спецкомиссия парламента установила, что в 2015 г., будучи председателем Национальной комиссии по неподкупности, он нарушил законодательство во время проверки декларации бывшего заместителя начальника одного из подразделений НЦБК. В этом случае имел место конфликт интересов, так как офицер НЦБК был непосредственным руководителем Александра Дончу – сына Анатолия Дончу.

После оценки и отбора участников, допущенных к конкурсу, их дела передали на рассмотрение в Службу информации и безопасности (СИБ). Это ведомство в течение 15 дней должно было проверить претендентов на неподкупность. Однако на этом этапе конкурсные процедуры были приостановлены из-за того, что СИБ отказался сообщить, сотрудничали ли они до 1991 г. с секретными службами в качестве оперативных работников, агентов под прикрытием или информаторов. Кандидаты в руководство НОН дали согласие, но СИБ посчитал распространение информации невозможным, сославшись на отсутствие в законе такого основания для ее рассекречивания.

Отставка как средство от шантажа

В конце сентября Совет по неподкупности вернулся к проведению конкурса. Два претендента на должность председателя НОН – Виктор Стрэтилэ и Теодор Кырнац – прошли собеседование. По его итогам первый кандидат получил 21,8 пунктов, а второй – 24,5. Ранее они сдали письменный экзамен, получив, соответственно, 12,1 пункта и 16,1. Казалось, что Теодор Кырнац находится в шаге от победы, однако предстояло еще пройти последнее испытание – проверку на детекторе лжи.

Тестирование неподкупности состоялось в начале октября на полиграфе в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Оба кандидата на пост главы НОН не прошли тест и их не допустили к процедуре подведения итогов конкурсных испытаний. Совет по неподкупности принял решение о проведении повторного конкурса. Развернувшийся в связи с этим скандал приоткрыл завесу над событиями, происходящими «за кулисами» конкурса. Наиболее вероятный победитель, не прошедший испытание на полиграфе, обвинил власти и Совет по неподкупности в игре не по правилам.

Из-за провала теста на детекторе лжи Теодор Кырнац подал в отставку из Высшего совета магистратуры. Полученный результат, по его словам, не совместим с занимаемой должностью в органе самоуправления судебной власти. «До тех пор, пока имеются определенные вопросы по поводу неподкупности, я не могу исполнять обязанности члена Высшего совета магистратуры. Результат теста на детекторе лжи не дает мне возможности свободно выражать свое мнение в рамках этой работы, и в будущем это может сделать меня уязвимым для шантажа. Поскольку я не смогу свободно голосовать за решения ВСМ, может пострадать имидж этого учреждения», - так объяснил свое решение Кырнац.

При этом он заявил, что является честным человеком, отвечает всем критериям неподкупности и не отказывается от борьбы. Он выдвинул ряд обвинений в адрес представителей антикоррупционных органов, которые организовали конкурс. Как утверждает Кырнац, некоторые члены Совета по неподкупности были заинтересованы в том, чтобы он не прошел проверку. В эфире одного из телеканалов еще до тестирования представитель Совета по неподкупности Сергей Остаф заявил, что претенденты на пост председателя НОН слабы.

Кроме того, по словам Теодора Кырнаца, заинтересованность в смене финалистов конкурса проявили и представители власти, которые вмешались, чтобы повлиять на результаты. Он сослался на нелестные характеристики, озвученные спикером парламента Андрианом Канду накануне финала конкурса. А также уточнил, что заданные в ходе тестирования на полиграфе вопросы были крайне предвзятыми, и способ проведения испытания дал ему основание понять, что политик уже знал исход теста.

Кто виноват в простое реформы?

Андриан Канду сразу отреагировал на обвинения, исключив вмешательство властей в отбор главы НОН и подтасовку результатов. «Я заявил публично, что это - слабые кандидатуры. Господин Кырнац доказал свою слабость отсутствием искренности, о которой так много говорил. К тому же моя точка зрения не совпала с выводами организаторов конкурса, которые поставили ему высокие баллы», - говорит Канду. Спикер уточнил, что он публично высказал свое мнение о кандидатах, «поскольку у него есть такое право и даже моральное обязательство сделать это».

По его словам, принятие пакета законов о неподкупности было сложным, и теперь учреждению нужен сильный руководитель. «Какой бы трудной ни была задача назначения человека с безупречной репутацией, обладающего авторитетом и доверием для этой должности, я уверен, что именно такие люди должны и будут претендовать на пост председателя НОН», - полагает председатель парламента.

Некоторые эксперты обратили внимание, что результат проверки на полиграфе может рассматриваться лишь как дополнительный аргумент, наряду с другими экзаменами, и не должен исключать из борьбы за пост председателя НОН. По словам представителя Центра юридических ресурсов Молдовы Иона Гузуна, полиграф реагирует на различные нервные импульсы человека, и любой из претендентов на такую должность вряд ли смог удержать свой пульс и выдать стопроцентный результат. «Мой вопрос заключается в том, почему за основу решения об исключении из конкурса был взят только детектор лжи?», - спрашивает Гузун.

Transparency International Moldova выступила с заявлением, в котором критикует власти за задержки в процессе реформирования системы неподкупности. В нем говорится: «Более чем через год после принятия законов из пакета законопроектов о неподкупности их внедрение не пошло дальше, чем организация конкурса на замещение должностей председателя и заместителя председателя НОН, и процедуры еще не завершены». По мнению экспертов организации, простой реформы вызван недостаточной эффективностью и активностью Совета по неподкупности. Учреждение не утвердило положение о своей организации и функционировании, несколько заседаний были отложены из-за отсутствия кворума, а при организации конкурса на вакантные руководящие должности Совет по неподкупности необоснованно продлил сроки процедуры конкурса.