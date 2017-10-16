В Хынчештах в 11-й раз прошли соревнования по мотокроссу

Более 60 мотоциклистов из десяти стран собрал чемпионат на кубок города Хынчешты. А победителем стал совсем юный - 11-летний спортсмен.

Первое место в своей категории завоевал Артем Гурев. Он занимается мотоспортом уже 15 лет.

В соревнованиях приняли участие и представительницы прекрасного пола.

Самому юному пилоту всего семь лет. Он освоил мотоцикл четыре месяца назад, но уже знает, к чему стремиться.

Приехал на соревнования и спортсмен из Германии.

"Я был победителем в 2014 году. В той категории, в которой буду участвовать сейчас, вряд ли одержу победу - есть участники сильнее. Победителем скорее всего станет молдаванин Михаил Кочу."

Мэр Хынчешт говорит, что соревнования на кубок города уже стали традицией.

Интерес к мотокроссу в Молдове вырос. Как говорит президент федерации мотоспорта, десять лет назад были зарегистрированы всего 12 гонщиков, в этом году их уже более 50.

Организация международного чемпионата на кубок Хынчешт обошлась почти в полмиллиона леев. Деньги предоставили спонсоры.