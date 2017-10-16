Игорь Додон рассказал о статистике отъездов и вспомнил, как в студенчестве пытался заработать на продаже сливы (ВИДЕО)

Говоря о гражданах республики, уехавших на работу в Первопрестольную, Игорь Додон признался, что в его жизни были три случая, связанных со столицей РФ, о которых он еще никому не рассказывал.

«Две истории произошли в студенческую пору при попытке самостоятельно заработать первые деньги. В 1993 году, тогда многие ездили в Москву продавать сельхозпродукцию, я учился на втором курсе в Аграрном университете, и упросил отца отпустить меня в Москву вместе с братом продать два мешка сливы. Второй эпизод произошел в 1996. Тогда я с двумя товарищами по комнате в общежитии решил заработать денег на выпускной бал. Поехали мы в Москву, занимались разгрузкой товаров, жили на какой-то базе, ночевали в коридоре на ящиках. Третий случай произошел в 2009 году. Коммунисты проиграли парламентские выборы и перешли в оппозицию. Передо мной встал вопрос: оставаться в молдавской политике или уехать за границу. Мне поступило предложение от председателя Сбербанка Германа Грефа, с которым у меня до сих пор хорошие отношения, уехать работать в Москву. Но я решил остаться», - отметил Додон.

На вопрос ведущего, соответствует ли действительности то, что нашу страну ежедневно покидают около 150 граждан, глава государства с сожалением констатировал факт: «При выходе из СССР в Молдове проживали 4 млн 500 тысяч граждан. Спустя 26 лет независимости нас осталось 3 млн. Из них около 1,5 млн не проживают в республике. Они уехали в поисках лучшей жизни, так как не смогли найти в стране работу, которая бы позволяла содержать семью».

При этом Игорь Додон подчеркнул, что многие из уехавших, готовы вернуться домой, предложи им в Молдове лучшие условия для жизни. Для этого, по словам президента, необходимо сделать все возможное. «Я знаю, что сотни тысяч готовы вернуться домой. Я не говорю, что вернется весь миллион, так как многие уже в других местах нашли возможность трудоустроиться и легализоваться. Но если бы мы смогли предложить лучшие условия, то несколько сотен тысяч вернулись бы. И это был бы успех».