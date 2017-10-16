Названы имена молдавских летчиков, погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуаре

Экипаж, который состоял из четверых молдаван, погибших в авиакатастрофе в Кот-д'Ивуар, был чрезвычайно опытным, имея в активе тысячи часов полета.

По словам представителей авиационных властей Молдовы, экипаж был одной из самых ценных команд пилотов страны, сообщает unimedia.info.

Фото: Alexandr Șicanov/ok.ru

Командиром экипажа был Литовка Евгений, который налетал 23 666 часов, из них 13 033 на самолете Ан-26, на котором совершил свой последний полет.

Мужчине было 63 года. По его фотографиям в социальных сетях видно: командир экипажа участвовал во многих гуманитарных миссиях в Африке.

По данным Национального органа авиации, Литовка приступил к миссии в июне.

Александр Шиканов был вторым пилотом. У него в активе 2 180 часов полетов, из которых 2 000 на Ан-26.

Александру было 30 лет. Дома его ждали жена и двое сыновей. По информации, размещенной на его странице в социальных сетях, Шиканов также побывал в различных миссиях в Африке.

Бортовым инженером был Павел Беседин. Он налетал 9 200 часов полетов, 200 из них на Ан-26.

Четвертым погибшим членом экипажа является Дмитрий Мельничук. О нем было предоставлено меньше информации.

По сообщению авиационных властей Молдовы, последний капитальный ремонт самолета был проведен в Киеве 16 ноября 2005 года. Представитель молдавского органа авиации сообщил, что в феврале 2017 года, прибывшие в Кишинев коллеги из бюро Антонова провели проверку борта, после чего он был объявлен функциональным. Авиационные власти Молдовы утверждают, что самолет был в очень хорошем состоянии для совершения как грузовых, так и пассажирских полетов. Представитель национального органа авиации отметил, что ведомство прилагает все усилия для отправки на место происшествия 4 специалистов по советским самолетам, которые должны будут выяснить точную причину крушения самолета.

Компания, которой принадлежал самолет, утверждает, что весь полет был записан на установленное на борту оборудование, отметив, что на данный момент точную причину трагедии установить очень сложно. Известно лишь, что самолет летел на высоте в 220 метров со скоростью в 221 км/час. Борт шел на посадку и внезапно упал в воду, несмотря на нормально работающие моторы и функционирующее оборудование.