Плахотнюк - Платону: "Слава, ты даже себе не представляешь, насколько тупы и самовлюбленны молдавские политики. Они в принципе не могут договориться"

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Вячеслав Платон
Всё чаще и больше нахожу доказательств уникальности и самобытности молдавского народа и его так называемой политической элиты. Не углубляясь в широкий разброс местных анекдотических порядков, хочу сквозь призму внутренней политической борьбы между представителями молдавской элиты обсудить с вами одно из искажений, как социально-психологического индивида, так и фундаментального правила международно-политических отношений.
Ещё Макиавелли сказал, что ничто так не объединяет людей, как общий враг. Ненависть скрепляет союзы прочнее любого кровного родства. Вся история человечества – это история дружбы одних против других. Странам, как и людям, необходим враг. Наличие врага структурирует союзы, помогает мобилизоваться, забыть внутренние распри перед лицом общей угрозы, делает сотрудничество насущной необходимостью. Во внутренних процессах объединение и консолидация общественных сил – основной механизм сдерживания политических экстремумов в виде диктатуры, навязывания в стране вредных идеологий, влияний.
Но в Молдове всё это не работает. Для Молдовы старине Фрейду пришлось бы писать отдельный трактат по психоанализу. Ещё в 2010-2014 годах, когда я принимал активное участие в молдавской политике, я всё никак не мог взять в толк, как Плахотнюк с 15 депутатами в Парламенте сумел взять в свои руки практически все рычаги управления страной. Воронин, у которого Плахотнюк отнял власть, обманул на деньги, унизил. Филат, которого Плахотнюк, методично и целенаправленно уничтожая, ежедневно смешивал с грязью. 42 мандата в Парламенте было у Воронина и 32 мандата у Филата! Я наблюдал всё это и постоянно задавался одним и тем же вопросом: почему они не объединятся и в течение 3 дней не закроют вопрос под названием Плахотнюк?
Как-то я всё же не удержался и спросил Плахотнюка, а не боится ли он такого исхода событий. Он ухмыльнулся и ответил: «Слава, ты даже себе не представляешь, насколько тупы, надменны и самовлюбленны молдавские политики. Они в принципе не могут договориться. Но профилактики ради, чтобы исключить даже теоретическую вероятность сотрудничества моих противников, я использую давно наработанную систему мер. Часто достаточно лишь шепнуть на ушко доверенному лицу неугодного мне политика о том, что другой неугодный мне политик о первом, якобы, высказывается нелицеприятно. И это незамедлительно в убедительнейшей форме тут же докладывается шефу. И всё: стравленные молдавские политики перестают даже здороваться друг с другом». «Неужели всё так примитивно?» - удивился я. Плахотнюк ответил, что всё именно так и работает, причём безотказно. Но добавил, что иногда приходится всё же подкупать близкий круг, делая их агентами влияния.
Вот я и вспоминаю сейчас, как некогда Лянкэ на всех бюро ЛДПМ кричал, что он никогда не сядет за один стол с коммунистами. Интересно, если бы вернуть сейчас Воронина и Филата в 2013 год, как бы они, обладая сегодняшним опытом, повели бы себя? Скорее всего, расцеловались бы, затискали бы друг друга в тесных объятиях. Какая, нафиг, Евроинтеграция? Какая дружба с Россией, должности, посты, сферы влияния? Всё это не имело бы уже никакого принципиального значения. Мочить Владика Плахотнюка – вот была бы первостепеннейшая задача, затмевающая всё и вся.
Парламент работал бы 24 часа в сутки, без перерывов на обед и сон. Следственные бригады зачищали бы страну даже от плахотнюковского запаха. Новый Генеральный прокурор каждые два часа докладывал бы Парламенту, как идёт работа по уничтожению величайшего из зол в этой стране. А новый Конституционный суд принял бы постановление, объявляющее войну с Плахотнюком – Молдавской Великой Отечественной. Во всех учебных заведениях школьники писали бы сочинения на тему: «Как Плахотнюк украл моё счастливое детство». Но не хватило в своё время политической мудрости ни Воронину, ни Филату. Теперь имеют, что имеют! Один поплатился делом всей своей жизни, другой расплачивается тюремным сроком.
Может ли Молдова сегодня реализовать Европейский путь развития с Плахотнюком во главе? Конечно, нет! Может ли Молдова идти по пути Евроинтеграции, пока Плахотнюк у власти? Безусловно, нет! Могут ли молдавские граждане выкарабкаться из беспросветной нищеты, пока в стране хозяйничает Плахотнюк? Нереально! Даст ли Плахотнюк возможность любой другой партии, кроме ДП, реализовать хоть что-то хорошее для нашего народа? Никогда!
Во время Второй Мировой Войны, когда Лондон подвергался постоянным бомбардировкам, а топлива для собственных флота и авиации критически не хватало, Англия перенаправляла танкеры с американской нефтью в Советский Союз в Мурманск. Потому что советским танкам под Москвой для победы над фашистской Германией горючее было нужнее. А победа под Сталинградом праздновалась в Англии и Франции, как национальный праздник. Если бы Уинстону Черчиллю кто-то в 30х годах прошлого века сказал, что он будет передавать нефть ненавистным Советам, да ещё и в ущерб английскому флоту и армии, он бы посчитал такого предсказателя душевнобольным человеком.
К сожалению, на молдавском политическом поле сформировались свои правила и традиции: все слушают, соглашаются, но каждый делает по-своему. Результаты у всех на виду. Сегодня Плахотнюк, следуя своей излюбленной манере, кидает социалистов, отказываясь от обещаний предоставить депутатские мандаты Приднестровью, Гагаузии и диаспоре. Социалисты готовы выйти из комиссии по нарезу округов и саботировать предстоящие выборы. Лучшей платформы для объединения усилий по срыву выборов, которые планируются быть проведёнными по плахотнюковским правилам, просто не придумаешь. Это может стать прекрасным началом всеобщего, массового сопротивления в конец оборзевшему режиму. Упустить такой момент нельзя!
Иначе тупость, самовлюблённость и надменность – характеристики, которыми оценивает своих политических противников сам Плахотнюк, в скором времени с чистой совестью можно будет отчеканивать на щитах, на которых поверженную оппозицию ногами вперёд и вынесут из молдавской политики прямиком на свалку истории. Но и избиратели ни в коем случае не должны оставаться в стороне. Граждане, от вас тоже многое зависит! Вы просто обязаны всеми способами, громко и настойчиво, продавливать идею объединения и выступления единым фронтом в тех партиях, в которых вы состоите, которым симпатизируете. Пусть лидеры этих партий, их представители наконец-то услышат голос молдавского народа.
Самое интересное, что, по логике вещей, проевропейская оппозиция должна проявлять наибольшую заинтересованность в данном процессе. Ведь именно европейскому вектору Плахотнюк наносит наибольший вред. Прикрываясь демагогией о движении Молдовы в Европу, он сеет в умах и сердцах молдаван раздражение и разочарование в западных ценностях, тем самым укрепляя пророссийский авторитет. И чем дольше будет продолжаться этот его концерт, тем меньше зрителей будет оставаться в проевропейском зале. Но у левых тоже нет особых поводов для радости: революции они боятся, а честных выборов не будет.
Исходя из назревшей в стране политической ситуации, не нужно семи пядей во лбу, чтобы понять, что оппозиционные Плахотнюку партии сейчас нужны друг другу, как воздух. Но молдавские грабли жестокие. Жестокие и неотвратимые!
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