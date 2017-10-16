Плахотнюк - Платону: "Слава, ты даже себе не представляешь, насколько тупы и самовлюбленны молдавские политики. Они в принципе не могут договориться"

Вячеслав Платон

Всё чаще и больше нахожу доказательств уникальности и самобытности молдавского народа и его так называемой политической элиты. Не углубляясь в широкий разброс местных анекдотических порядков, хочу сквозь призму внутренней политической борьбы между представителями молдавской элиты обсудить с вами одно из искажений, как социально-психологического индивида, так и фундаментального правила международно-политических отношений.

Ещё Макиавелли сказал, что ничто так не объединяет людей, как общий враг. Ненависть скрепляет союзы прочнее любого кровного родства. Вся история человечества – это история дружбы одних против других. Странам, как и людям, необходим враг. Наличие врага структурирует союзы, помогает мобилизоваться, забыть внутренние распри перед лицом общей угрозы, делает сотрудничество насущной необходимостью. Во внутренних процессах объединение и консолидация общественных сил – основной механизм сдерживания политических экстремумов в виде диктатуры, навязывания в стране вредных идеологий, влияний.

Но в Молдове всё это не работает. Для Молдовы старине Фрейду пришлось бы писать отдельный трактат по психоанализу. Ещё в 2010-2014 годах, когда я принимал активное участие в молдавской политике, я всё никак не мог взять в толк, как Плахотнюк с 15 депутатами в Парламенте сумел взять в свои руки практически все рычаги управления страной. Воронин, у которого Плахотнюк отнял власть, обманул на деньги, унизил. Филат, которого Плахотнюк, методично и целенаправленно уничтожая, ежедневно смешивал с грязью. 42 мандата в Парламенте было у Воронина и 32 мандата у Филата! Я наблюдал всё это и постоянно задавался одним и тем же вопросом: почему они не объединятся и в течение 3 дней не закроют вопрос под названием Плахотнюк?

Как-то я всё же не удержался и спросил Плахотнюка, а не боится ли он такого исхода событий. Он ухмыльнулся и ответил: «Слава, ты даже себе не представляешь, насколько тупы, надменны и самовлюбленны молдавские политики. Они в принципе не могут договориться. Но профилактики ради, чтобы исключить даже теоретическую вероятность сотрудничества моих противников, я использую давно наработанную систему мер. Часто достаточно лишь шепнуть на ушко доверенному лицу неугодного мне политика о том, что другой неугодный мне политик о первом, якобы, высказывается нелицеприятно. И это незамедлительно в убедительнейшей форме тут же докладывается шефу. И всё: стравленные молдавские политики перестают даже здороваться друг с другом». «Неужели всё так примитивно?» - удивился я. Плахотнюк ответил, что всё именно так и работает, причём безотказно. Но добавил, что иногда приходится всё же подкупать близкий круг, делая их агентами влияния.

Вот я и вспоминаю сейчас, как некогда Лянкэ на всех бюро ЛДПМ кричал, что он никогда не сядет за один стол с коммунистами. Интересно, если бы вернуть сейчас Воронина и Филата в 2013 год, как бы они, обладая сегодняшним опытом, повели бы себя? Скорее всего, расцеловались бы, затискали бы друг друга в тесных объятиях. Какая, нафиг, Евроинтеграция? Какая дружба с Россией, должности, посты, сферы влияния? Всё это не имело бы уже никакого принципиального значения. Мочить Владика Плахотнюка – вот была бы первостепеннейшая задача, затмевающая всё и вся.

Парламент работал бы 24 часа в сутки, без перерывов на обед и сон. Следственные бригады зачищали бы страну даже от плахотнюковского запаха. Новый Генеральный прокурор каждые два часа докладывал бы Парламенту, как идёт работа по уничтожению величайшего из зол в этой стране. А новый Конституционный суд принял бы постановление, объявляющее войну с Плахотнюком – Молдавской Великой Отечественной. Во всех учебных заведениях школьники писали бы сочинения на тему: «Как Плахотнюк украл моё счастливое детство». Но не хватило в своё время политической мудрости ни Воронину, ни Филату. Теперь имеют, что имеют! Один поплатился делом всей своей жизни, другой расплачивается тюремным сроком.

Но научатся ли на чужих ошибках нынешние лидеры оппозиции? Или им, чтобы прозреть, обязательно нужно пройти тернистый путь своих предшественников? Для меня странно, что данный вопрос сегодня вообще может стоять на повестке дня. Оппозиция, как правая, так и левая, должны определить приоритетные задачи по мере их первоочерёдности и общественной важности.

Может ли Молдова сегодня реализовать Европейский путь развития с Плахотнюком во главе? Конечно, нет! Может ли Молдова идти по пути Евроинтеграции, пока Плахотнюк у власти? Безусловно, нет! Могут ли молдавские граждане выкарабкаться из беспросветной нищеты, пока в стране хозяйничает Плахотнюк? Нереально! Даст ли Плахотнюк возможность любой другой партии, кроме ДП, реализовать хоть что-то хорошее для нашего народа? Никогда!

Друзья мои, все ваши программы, манифесты, декларации засуньте себе в задницы, ибо они ничего не стоят, пока Плахотнюк рулит этой страной. Свержение людожора – есть единственная возможность самореализации любой политической силы Молдовы. Политическая элита страны должна провозгласить свержение мафиозно-криминального режима своей основной и безальтернативной задачей, без которой само существование страны становится вопросом. Но может ли на данный момент какая-нибудь одна партия победить молдавского спрута? Достаточно ли у кого-то из них сил для самостоятельной победы над Плахотнюком? Ответ очевиден – нет!

Только всеобщая мобилизация, сосредоточенность на задаче №1, отказ от собственных амбиций и тщеславия могут изменить ситуацию. Об альтернативном пути ложных принципов, фейковых убеждений и высокомерных заявлений всем вам подробно, со знанием дела, может рассказать Влад Филат.

Во время Второй Мировой Войны, когда Лондон подвергался постоянным бомбардировкам, а топлива для собственных флота и авиации критически не хватало, Англия перенаправляла танкеры с американской нефтью в Советский Союз в Мурманск. Потому что советским танкам под Москвой для победы над фашистской Германией горючее было нужнее. А победа под Сталинградом праздновалась в Англии и Франции, как национальный праздник. Если бы Уинстону Черчиллю кто-то в 30х годах прошлого века сказал, что он будет передавать нефть ненавистным Советам, да ещё и в ущерб английскому флоту и армии, он бы посчитал такого предсказателя душевнобольным человеком.

К сожалению, на молдавском политическом поле сформировались свои правила и традиции: все слушают, соглашаются, но каждый делает по-своему. Результаты у всех на виду. Сегодня Плахотнюк, следуя своей излюбленной манере, кидает социалистов, отказываясь от обещаний предоставить депутатские мандаты Приднестровью, Гагаузии и диаспоре. Социалисты готовы выйти из комиссии по нарезу округов и саботировать предстоящие выборы. Лучшей платформы для объединения усилий по срыву выборов, которые планируются быть проведёнными по плахотнюковским правилам, просто не придумаешь. Это может стать прекрасным началом всеобщего, массового сопротивления в конец оборзевшему режиму. Упустить такой момент нельзя!

Иначе тупость, самовлюблённость и надменность – характеристики, которыми оценивает своих политических противников сам Плахотнюк, в скором времени с чистой совестью можно будет отчеканивать на щитах, на которых поверженную оппозицию ногами вперёд и вынесут из молдавской политики прямиком на свалку истории. Но и избиратели ни в коем случае не должны оставаться в стороне. Граждане, от вас тоже многое зависит! Вы просто обязаны всеми способами, громко и настойчиво, продавливать идею объединения и выступления единым фронтом в тех партиях, в которых вы состоите, которым симпатизируете. Пусть лидеры этих партий, их представители наконец-то услышат голос молдавского народа.

Самое интересное, что, по логике вещей, проевропейская оппозиция должна проявлять наибольшую заинтересованность в данном процессе. Ведь именно европейскому вектору Плахотнюк наносит наибольший вред. Прикрываясь демагогией о движении Молдовы в Европу, он сеет в умах и сердцах молдаван раздражение и разочарование в западных ценностях, тем самым укрепляя пророссийский авторитет. И чем дольше будет продолжаться этот его концерт, тем меньше зрителей будет оставаться в проевропейском зале. Но у левых тоже нет особых поводов для радости: революции они боятся, а честных выборов не будет.

Исходя из назревшей в стране политической ситуации, не нужно семи пядей во лбу, чтобы понять, что оппозиционные Плахотнюку партии сейчас нужны друг другу, как воздух. Но молдавские грабли жестокие. Жестокие и неотвратимые!