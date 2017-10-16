Нистор Грозаву заработал в 2016 году больше, чем Киртоакэ

Вице-примар столицы Нистор Грозаву получил в 2016 году больше доходов, чем отстраненный мэр Дорин Киртоакэ, которого он сейчас замещает. Об этом свидетельствует его декларация об имуществе и личных интересах.

На рабочем месте Нистор Грозаву заработал 176 307,94 леев, что означает, что ежемесячная заработная плата Грозаву в 2016 году составляла 14 690 леев, в то время как зарплата Киртоакэ немногим превысила 11 300 леев, передает realitatea.md.

В тоже время, и.о. генерального примара столицы получил в качестве преподавателя в Техническом университете Молдовы 64 009,95 леев и еще 26 854,92 лея за преподавание в Академии публичного управления.

Более того, жена Нистора Грозаву заработала в 2016 году 112 086,17 леев в генеральном управлении архитектуры, урбанизма и земельных отношений мунсовета Кишинева. Также она получила пенсию в размере 55 508,64 леев из Национальной кассы социального страхования.

Согласно декларации о имуществе, семья Грозаву владеет квартирой, приобретенной в 2010 году, площадь которой составляет 186,3 кв. м. Стоимость квартиры - 1 489 832 леев. Грозаву также владеет гаражом, купленным в том же 2010 году, который стоит 59 307 леев.

Ранее СМИ писали о том, что вице-мэр Грозаву вероятно владеет квартирой в Париже. Однако чиновник объяснил, что его сын, которого зовут также - Нистор Грозаву, является гражданином Франции и проживает в Париже. Сын вице-примара работает учителем и приобрел свое жилье в кредит.

Нистор Грозаву указал также, что с 2011 года владеет автомобилем модели Audi A8, 2007 года производства.