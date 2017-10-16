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Экономика
Wizz Air запускает новый рейс стоимостью в 9 евро
16.10.2017

 Авиакомпания Wizz Air объявила о начале операций в международном аэропорту Афин. Начиная с 25 марта 2018 года в столицу Греции можно будет вылететь из Бухареста и Клуж-Напоки.

Билеты на новое направление уже есть в продаже на сайте wizzair.com. Их стартовая цена 39 румынских леев, сообщает digi24.ro.

Запуск новых авиарейсов доведет число полетов Wizz Air в Румынии до 143 маршрутов. Компания осуществляет вылеты из 10 румынских аэропортов в 21 страну.

По словам представителя Wizz Air Сорины Ратц, пассажиры из Бухареста и Клуж-Напоки смогут менее чем за два часа добраться до греческих пляжей, музеев и столь популярной еды. Предпринимателям, путешествующим в Афины по делам, Wizz Air предоставит удобные варианты соединения.

Афины являются лучшим направлением как для более длительного, так и для краткосрочного отдыха. Город предлагает широкий выбор развлечений на любой вкус. Колыбель цивилизации и историческая столица Европы имеет богатое культурное наследие, будучи в тоже время соблазнительным, современным городом, привлекающим туристов, которые могут посетить его в любое время года.


 
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