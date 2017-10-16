Партия действия и солидарности готова участвовать в парламентских выборах 2018 года единым блоком с Партией „Платформа достоинство и правда”.

Партии Санду и Нэстасе пройдут единым блоком на парламентских выборах 2018 года

„В результате нескольких обращений со стороны представителей прессы, ПДС делает уточнения: на заседании 7 октября 2017 года, Национальный совет ПДС подтвердил готовность нашей партии участвовать в следующих парламентских выборах вместе с ППДП. Мы проинформировали наших партнеров о том, что мы готовы участвовать единым списком”, отмечается в пресс-релизе ПДС, сообщает ipn.md.

Формирование уточняет, что конкретный механизм формирования списков должен быть установлен ближе к выборам. ПДС предложила также формирование совместной комиссии по отбору кандидатов, с участием представителей гражданского общества для того, чтобы в списки были включены наиболее перспективные и честные кандидаты.

„Мы полностью уверены, что сможем построить эффективное партнерство, основанное на сотрудничестве, честности и взаимопонимании. Мы убеждены, что только через единство подлинных проевропейских сил можно разрушить режим Плахотнюка-Додона и вернуть Молдову на путь нормализации”, отмечается в пресс-релизе ПДС.