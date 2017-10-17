Молдавские чиновники задекларировали люксовые автомобили стоимостью в несколько тысяч леев

Молдавские государственные служащие ездят на машинах, чья рыночная стоимость отличается от задекларированной в десятки раз.

Организация Adept представила список десяти чиновников из Республики Молдова, которые имеют машины стоимостью в сотни тысяч леев, но в декларациях об имуществе указали их заниженную стоимость.

Первое место принадлежит судье Высшей судебной палаты Питик Мариане. Она является хозяйкой Porsche Cayenne стоимостью 860 тысяч леев, задекларированного по цене в 11 тысяч леев.

Второе место занимает депутат от ПКРМ Анатолие Горилэ, который владеет Mitsubishi Pajero рыночной стоимостью 270 тысяч леев. Однако он оценил автомобиль в 5 тысяч леев.

Третью строчку Adept отдало депутату от НЕПМ Валерию Гилецкому. Он ездит на машине Nissan Terrano, которая стоит 110 тысяч леев, но оцененная депутатом в 5 тысяч леев.

Накануне стало известно, что вице-примар Грозаву заработал больше Киртоакэ, а его сын владеет недвижимостью в Париже. Такие данные были представлены в декларации о доходах за прошлый год.