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Общество
Молдавские чиновники задекларировали люксовые автомобили стоимостью в несколько тысяч леев
17.10.2017

Молдавские государственные служащие ездят на машинах, чья рыночная стоимость отличается от задекларированной в десятки раз. 

Организация Adept представила список десяти чиновников из Республики Молдова, которые имеют машины стоимостью в сотни тысяч леев, но в декларациях об имуществе указали их заниженную стоимость. 

Первое место принадлежит судье Высшей судебной палаты Питик Мариане. Она является хозяйкой Porsche Cayenne стоимостью 860 тысяч леев, задекларированного по цене в 11 тысяч леев.

Второе место занимает депутат от ПКРМ Анатолие Горилэ, который владеет Mitsubishi Pajero рыночной стоимостью 270 тысяч леев. Однако он оценил автомобиль в 5 тысяч леев.

Третью строчку Adept отдало депутату от НЕПМ Валерию Гилецкому. Он ездит на машине Nissan Terrano, которая стоит 110 тысяч леев, но оцененная депутатом в 5 тысяч леев.

Накануне стало известно, что вице-примар Грозаву заработал больше Киртоакэ, а его сын владеет недвижимостью в Париже. Такие данные были представлены в декларации о доходах за прошлый год.


 
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