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Происшествия
Уроженец Молдовы похитил двухмесячного сына у гражданской жены в Нижнем Новгороде
17.10.2017

Уроженец Молдовы Петр Лунгу разыскивается в связи с похищением маленького сына.

Двухмесячного Арсения 51-летний мужчина увез с проспекта Ленина в Нижнем Новгороде. С субботы, 14 октября, о местонахождении малыша ничего не известно. 

Петр Лунгу родился в селе Шерпень, но уже много лет живет в России. Мужчина состоит в гражданском браке с россиянкой Ириной Хмель.

Последний раз в Молдове Лунгу был в 2013 году, но, по мнению волонтеров, сейчас может быть в любом регионе.

- Если вам известно, где находится Петр Лунгу с двухмесячным Арсением Лунгу, звоните волонтерам 8(831) 291-51-51, - цитирует «КП-Молдова» представителя поисково-спасательного отряда «Волонтер»


 
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