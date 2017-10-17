Ответ Андрея Настасе на предложение Майи Санду: списки без опросов

Партия «Действие и солидарность» приняла настойчивое приглашение Партии «Платформа Достоинство и правда» о создании единого блока на парламентских выборах. Хотя именно этого хотел Андрей Нэстасе, с реакцией он выступил только к вечеру. И ответ политика, размещенный на Facebook, передает все его фрустрации.

Почти всё послание — это ода его партии и его личным достоинствам, которые сам же себе и приписал. Только под конец, Нэстасе принимает к сведению ответ PAS, но не упускает возможности подчеркнуть свою позицию.

«Наше предложение к PAS датируется 11 октября 2016 года. С тех пор оно неоднократно повторялось в течение года. Оно нацелено на рационализацию совместных усилий, максимизацию результатов выборов, достигнутых благодаря единству, взаимности и паритету обеих партий»,- пишет лидер Платформы DA.

Нэстасе, среди прочего, затронул и главную тему ответа PAS о том, что избирательные списки будут сформированы на основе оценки, проводимой гражданским обществом, «чтобы обеспечить включение в список наиболее подходящих и неподкупных кандидатов», и не смог удержать своего разочарования и унижения, которому подвергся на предыдущей кампании, когда остался в тени Майи Санду.

«Решение о том, как участвовать или не участвовать в следующих парламентских выборах, больше не может основываться на опросах, отложенных как и в случае с единым кандидатом на президентских выборах в 2016 году, а должно быть частью совместных долгосрочных усилий и совместной повестки дня, но не случайной, включающей также последующие парламентские, местные и президентские циклы», - пишет Нэстасе.

Настасе не может забыть и последний опрос «гражданского общества», тем более, что партнеры Майи Санду «опустили» его ниже избирательного порога, подсчитав, что его рейтинг составляет 1%.

Речь идет о том же гражданском обществе, которое, по словам помощника Настасе, Александру Слусаря, подтасовало результаты осенних опросов в прошлом году и не позволило Андрею Нэстасе стать единственным кандидатом от оппозиции на президентских выборах.