Влад Плахотнюк: антирейтинг, рейтинг и перспективы

В учебники спецслужб (или одной спецслужбы) будет вписана та спецоперация, которую провели в Молдове против Влада Плахотнюка

Антирейтинг Влада Плахотнюка падает медленно и так же медленно растет его позитивный рейтинг. На первый взгляд, это противоречит логике и здравому смыслу. За последние полтора года команда лидера ДПМ сумела не только остановить кризис, но добиться позитивных результатов в экономике и социальной сфере. 18 октября Институт эффективной политики презентует в агентстве Инфотаг аналитический доклад «Молдова: от хаоса к созиданию». В нем собрано много информации по экономике и социальной сфере, внутренней и внешней политике. В докладе говорится не только о достижениях (они есть), но и недостатках, проблемах (они также есть). В нем также предложены рекомендации от ИЭП. Но общий вывод таков – позитивные перемены есть.

Кстати, представители СМИ, эксперты и политики, посетившие презентацию, первыми в Молдове не только ознакомятся с содержанием доклада, но получат его электронный вариант на румынском и русском языках.

Так в чем причина того, что явные достижения в деятельности команды Влада Плахотнюка мало сказываются на его персональном рейтинге? Давайте поразмышляем на эту тему. Хотя, справедливости ради отметим, что рейтинг все же вырос за последний год. Но кардинально переломить ситуацию пока не удалось.

В этом плане любопытно сравнить двух главных политических персонажей Молдовы – лидера ДПМ Влада Плахотнюка и президента Игоря Додона. Именно между их командами развернется основная борьба на парламентских выборах в 2018 году.

Оба начинали с низкого рейтинга и высокого антирейтинга.

Но рейтинг президента, который еще несколько лет назад был на уровне Влада Плахотнюка или даже ниже, заметно вырос, а у лидера ДПМ нет такого роста.

На это есть несколько причин.

Первая. Что касается Игоря Додона, то его рейтинг поднял Владимир Путин. Позитивный рейтинг, который есть у Путина в Молдове в значительной части стал переходить и на Додона. Совместные фото и открытая поддержка сыграли значительную роль. Молдавские пропутинцы рассудили так: если мой кумир поддерживает Додона, значит и я буду его поддерживать. Утверждая это, я не хочу отрицать, что Додон сумел проделать гигантскую работу, направленную как на повышение эффективности деятельности ПСРМ, так и на собственную раскрутку. В отличие от Плахотнюка он давно стал активным публичным политиком и ежедневно наращивает свое присутствие на политическом поле Молдовы. По моему мнению, зачастую это присутствие избыточно. Но это моя субъективная точка зрения.

Вторая. Против Игоря Додона, в отличие от Влада Плахотнюка, не ведется массированная кампания по очернению. Да, есть критика, но она не носит системного характера. Против Влада Плахотнюка ведется массированная критическая кампания. Я думаю, что в учебники спецслужб (или одной спецслужбы) будет вписана та спецоперация, которую провели в Молдове против Влада Плахотнюка. Вначале была продумана и проведена операция по выводу значительной суммы денег из молдавских банков («дело о краже миллиарда»), а потом была осуществлена операция прикрытия. Благодаря хорошо проведённой пропагандисткой кампании без всяких доказательств народу Молдовы навязали мнение, что виновник этой кражи века - Влад Плахотнюк. Повторяю, аргументации по этим обвинением против Плахотнюка нет. Более того, у меня есть смутные подозрения, что некоторые из молдавских участников операции по дискредитации Плахотнюка знают, кто на самом деле выводил деньги из банков. Нельзя исключать, что они получили определённую долю из этих сумм за свой самоотверженный и скажем прямо, профессиональный труд по реализации спецоперации.

Нужно также отметить, что в последнее время в борьбе против Плахотнюка активизировалось Россия. На ведущих телеканалах появились сюжеты, направленные против лидера ДПМ. Любопытно, что при этом практически не упоминаются ни Майя Санду, ни другие политики, вроде бы не замеченные в симпатиях к России.

Одновременно усилилась кампания против Плахотнюка со стороны команды Додона. Они, по всей вероятности, решили, что не нужно тратить время на полемику с Санду, так как она в обозримом будущем не представляет для них опасности, а нужно бить по главному противнику – по Владу Плахотнюку

В общей стратегии «Анти Плахотнюк», которая была запущена в 2014 году, явно прослеживаются две основные цели. Во-первых, выбить Влада Плахотнюка, а вместе с ним и ДПМ из большой политики. Во-вторых, дестабилизировать ситуацию в Молдове. Не исключаю, что эта стратегия вырабатывалась не в Молдове.

Третья. Влад Плахотнюк недостаточно (это очень мягкое выражение) работает в публичном пространстве и уделяет очень мало внимания росту своего рейтинга.

Четвертое. Массированная кампания против Влада Плахотнюка принесла плоды. Связав имя Плахотнюка с «кражей века», авторы и исполнители этой кампании сумели вбить в голову значительной части населения, что практически все плохое, что происходит в Молдове, связано с именем этого политика.

Да, добиться поставленных целей (убрать из политики и дестабилизировать ситуацию) «стратегам и тактикам» пока не удается, но активная деятельность по дискредитации Влада Плахотнюка дала результаты. В первую очередь – это его достаточно высокий антирейтинг.

Небольшое отступление. Ричард Талер, получивший Нобелевскую премию по экономике, провел эксперимент в штате Миннесота. В этом богатом штате граждане плохо платили налоги. Жителям предложили четыре опции, чтобы они платили налоги. Они практически не отреагировали на информацию о том, что из-за неуплаты налогов страдают социальные программы и т.п. Но была четвертая опция, которая оказала влияние. В ней утверждалось, что 90% жителей штата все-таки платят налоги. Тогда люди сказали: «О! Раз 90% платят налоги, значит, я тоже должен платить». Сработал инстинкт большинства.

Так и в Молдове. Оппоненты лидера ДПМ длительное время работали над тем, чтобы настроить против него граждан Молдовы. Используя различные средства коммуникации, они убеждали, что Плахотнюк – это зло для Молдовы. Отметим еще раз, что действовали весьма профессионально, целенаправленно, а главное - эмоционально.

В итоге им удалось убедить общественность, что так думает большинство граждан. Когда люди из СМИ, из выступлений на митингах и т.д. узнавали, что «так думает большинство», то они также включали себя в это число. Срабатывал стадный инстинкт – буду с большинством. И вначале мнимое большинство действительно, со временем, становилось реальным большинством.

К этому добавим, что все это происходило при полном игнорировании этой проблемы со стороны самого Плахотнюка, который вначале не собирался профессионально заниматься политикой, поэтому был безразличен к собственному рейтингу.

Сейчас антирейтинг снижается, но в общественном сознании еще сохраняется воспоминание, что «большинство против Влада Плахотнюка».

Когда я пишу о массированной атаке на председателя ДПМ и целях этой кампании, которые, по моему мнению, играют не на пользу Молдове, это не нужно понимать как стремление защитить персонально Влада Плахотнюка и его команду от критики. Более того, я хочу подкинуть оппонентам Плахотнюка темы для критики.

Во-первых, власть не сумела донести до широких масс главную идею геополитического выбора Молдовы. Она не в том, что Молдова шагает в сторону Брюсселя и Страсбурга. И не в том, что выбран Запад, а не Восток. Евроинтеграция – это строительство независимой Молдовы на основе европейских ценностей. И эти ценности нужно внедрять, их нужно доносить до каждого гражданина Молдовы.

Во-вторых, власть не поняла (так мне, во всяком случае, кажется), что качественное выполнение домашнего задания по евроинтеграции нужно не для европейских комиссаров, а для самих «учеников», так как от этого зависит настоящее и будущее Молдовы. И хватит пудрить мозги ЕС отчетами с количественными показателями. Расскажите ЕС, а самое главное народу Молдовы, как идет их внедрение, что они дают нашей страны.

В-третьих, власть не сумела определить «точки роста» Молдовы, которые дадут ей шанс стать конкурентоспособной в современном мире. Явно недостаточное внимание уделяется модернизации системы образования, с большими недостатками проведена реформа Академии наук, не определены критерии оценки деятельности чиновников всех уровней, что ставит под угрозу эффективность реформы госуправления. Недооценивается развитие альтернативной энергетики, внедрение в экономическую и социальную сферу инноваций. К этому добавим, что отсутствует дорожная карта налаживания отношений с Россией и решения проблемы Приднестровья. Нет прорывных идей по развитию цифровой Молдовы, внедрению информационных технологий в бизнес, в госуправление, в образование (дистанционное обучение), здравоохранение (диагностика и консультации и использованием информационных технологий) и т.д. Есть и другие проблемы, требующие серьёзного обсуждения и критической оценки со стороны гражданского общества, оппозиции.

Институт эффективной политики совместно с ТВ 21 готовит новый телевизионный проект. Он пока не имеет названия. Обсуждается идея назвать его «Эффективная Молдова», но решение пока не принято. Определен основной концепт проекта. Его суть в том, чтобы вынести на публичное обсуждение глобальные темы, которые во многом могут определить будущее нашей страны. Речь идет о таких проблемах как – модернизация образования, промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. О внедрении в нашей стране новых технологий и альтернативной энергетики. О вопросах стратегического сотрудничества с ЕС, Россией, США, Румынией, Украиной. И главное. Ставится задача не только обсудить, но и спрогнозировать их развитие и выработать рекомендации. Хотелось бы, чтобы этот проект получился. Уверен, он будет полезен для Молдовы. Надеемся, что власть с интересом отнесется к этому проекту, а также поддержит совместное предложение Института эффективной политики и Академии наук о создание Экспертного Совета «Молдова 2030», на котором будут обсуждать те «инновационные точки роста», которые могут дать толчок развитию Молдовы, сделать нашу страну конкурентоспобной и процветающей.

Вернемся к проблеме рейтинга Плахотнюка. Можно ли кардинально поменять ситуацию, добиться значительного роста рейтинга? Случай с Додоном говорит, что это вполне возможно.

Что для этого нужно?

Первый вариант – перенос имиджа известного политика.

Вариант с Путиным отпадает. Тот ангажирован Додоном. Что касается Трампа, то он пока не очень популярен в Молдове. Остаётся Меркель, но она в свое время поработала на имидж Филата, и пока у нее нет желания снова плотно заниматься Молдовой. Так что перенос имиджа другого политика в этом случае пока невозможен. Впрочем, я и не думал серьезно обсуждать этот вариант. Его слабость в том, что такой рейтинг недолговечен, так как он выстраивается на субъективной основе, на отношениях между людьми. А люди, и отношения между ними, могут меняться. Вариант отпадает.

Второй вариант – занятие должности, которая бы позволила ему получить официальный статус «Руководителя, который добился позитивных перемен в Молдове».

Это, по моему мнению, хороший вариант. Но пока есть единственная должность, которую мог бы занять Влад Плахотнюк – это должность премьер-министра. Но нынешний премьер-министр хорошо с ней справляется. Даже радикальный оппозиционер Дмитрий Чубашенко как-то признал, что Павел Филип один из лучших премьер-министров периода независимой Молдовы. Единственный вариант ухода Филипа – это его согласие пойти на выборы мэра Кишинева (рано или поздно эти выборы состоятся), чтобы навести в столице Молдовы порядок. Но учитывая то, как запустил Кишинев Дорин Киртоакэ, можно посочувствовать любому ответственному человеку (безответственных, политических кандидатов будет много), который согласится пойти на этот пост.

Третий вариант – «совершение подвига».

Речь идет о реализации такого проекта, который не только бы вывел Молдову из кризиса (эта задача сегодня практически решена), но и добился качественного роста уровня жизни населения. Речь идет о создании новых рабочих мест, значительном повышении зарплат и пенсий, доведения ВВП на душу населения до уровня России и Румынии, а в перспективе и Эстонии.

Для реализации такого проекта можно было бы создать специальный Совет по модернизации Молдовы во главе с Владом Плахотнюком, со значительными полномочиями по вопросам стратегического развития страны. В этом случае весь позитив, который будет связан с реализацией этого проекта, отразится позитивно и на имидже Влада Плахотнюка. Вариант интересный.

Четвертый вариант – активная и эффективная публичная политика.

Речь идет о множестве встреч с гражданами Молдовы, проживающими в селах и городах Молдовы. Выступления на ТВ. Хорошо продуманные и нужные Молдове инициативы. Реализация разного рода политических и социальных проектов. Выступления в СМИ. Участие в Круглых столах и конференциях.

Знаю, что для всего этого у ВП практически нет времени. Есть два выхода из этой проблемы. Первый. Больше доверять и возлагать ответственность за решение различных задач на своих партийных соратников. Второй. Работать не 24 часа в сутки, а 48 часов.

О перспективах лидера ДПМ

Большое количество «критиков Плахотнюка» из числа экспертов в приватной беседе признавались мне, что сегодня в Молдове на властном олимпе нет другого человека, который мог бы успешней, чем это может делать Плахотнюк, решать проблемы Молдовы. Есть в этом числе и люди, близкие к М.Санду, открыто ее поддерживающие, но понимающие, что она к этой роли еще не готова. Кандидатура Игоря Додона не обсуждается, хотя многие признают, что он успешный менеджер. Но предложенный им «российско- евразийский выбор», это явно тупиковый путь, который ни к чему хорошему Молдову не приведет.

Пока только Влад Плахотнюк способен не только не дать развернуть вектор развития от движения к будущему (ЕС), к прошлому (Россия), но и наполнить этот вектор созидательной деятельностью.

Более того, среди тех, кто хорошо понимает ситуацию в Молдове, существует убеждение, что сегодня перспективы Молдовы во многом зависят от перспектив Влада Плахотнюка. Если он сумеет придать новый импульс работе своей команды, значительно её обновив, а она нуждается в притоке новых людей - молодых, грамотных, амбициозных, с хорошим образованием, знанием иностранных языков…, если он продолжит курс на реформы и модернизацию Молдовы, если будет продолжена борьба с коррупцией, но не только с показом задержаний, но и посадками чиновников, то пройдет 3-4 года и мы будем жить в новой Молдовой. В Молдове, в которой значительно вырастит благосостояние простых людей. В Молдове, в которую придут инвестиции, появятся новые рабочие места. В Молдове, в которую начнут возвращаться те граждане, которые выехали в другие страны, но тоскуют по родной земле. В Молдове, которая станет конкурентоспособной и найдет свою нишу в мировом разделении труда.

Некоторые из вас, наверное, обратили внимание, что я выступаю против «возращения в прошлое», связывая его с Россией. Хочу подчеркнуть, что считаю важным развивать торгово-экономические и прочие связи с Россией. Но нам нужно понимать, что Россия всегда будет на первый план ставить разного рода политические условия. И Путин этого не скрывает. Президент России в Сочи во время встречи с Игорем Додоном ясно заявил: «Мы же в будущем, безусловно, будем строить и наши экономические контакты, исходя из уровня нашего политического взаимодействия». Перевожу с русского на русский. Вначале политические уступки со стороны Молдовы, потом развитие торгово-экономических связей. Возвращайтесь под крыло России, у вас все будет хорошо. Н это не так. Хорошо не будет. Сегодняшняя Россия не является образцом для подражания. Она пока не может обустроить свой дом, добиться нормальной жизни для большинства своих граждан. Страны ЕС уходят вперед, а Россия, запутавшись в своих «скрепах», остановилась и живет прошлым. Это хорошо понимают те граждане Молдовы, которые не заражены вирусом российской пропаганды. Уверен, что их большинство.

Послесловие

Знаю, что будут писать и как комментировать этот материал оппоненты и враги Плахотнюка. Идиоты будут писать «все проплачено». Умные поймут, что такого рода материалы не нужны самому Владу Плахотнюку, так как он пока не привык к публичному обсуждению «лабиринтов политики», предпочитая все делать скрытно, не афишируя свои планы и намерения.

Спрашивается, а зачем мне все это надо?

Во-первых, мне нравится выстраивать разного рода сценарии и варианты. Иногда прогнозы сбываются. Иногда ошибаюсь. Но это мое право, мой выбор.

Во-вторых, я был одним из тех, кто постоянно уговаривал Влада Плахотнюка войти в открытую политику и взять на себя ответственность за судьбу Молдовы. Был убежден тогда и сейчас, что у него есть для этого все необходимое. А самое главное – воля и умение доводить начатое дело до завершения.

И в-третьих, я не хочу быть сторонним наблюдателем процессов, происходящих в моей стране.

Андриевский Виталий